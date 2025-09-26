Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский форвард оформил дубль в чемпионате Англии U-21
Англия
26 сентября 2025, 23:17 |
304
0

Украинский форвард оформил дубль в чемпионате Англии U-21

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» разгромить «Бернли» в матче пятого тура

Украинский форвард оформил дубль в чемпионате Англии U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

В пятницу, 26 сентября, состоялся матч пятого тура Английской Премьер-лиги U-21, в котором сошлись «Бернли» и «Сандерленд». Гости разгромили соперника со счетом 3:0 и одержали первую победу в нынешнем сезоне.

Главным героем встречи стал форвард сборной Украины U-21 Тимур Тутеров, который оформил дубль в ворота «Бернли». На 11-й минуте Харрисон Джонс открыл счет, а украинец увеличил преимущество своей команды еще до перерыва.

В нынешнем сезоне Тутеров провел три матча за «Сандерленд» U-21, в которых забил четыре мяча. 20-летний футболист перебрался в английский клуб из молодежки «Колоса» в апреле 2023 года на правах свободного агента.

Контракт украинского игрока действует до июня 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.

«Сандерленд» набрал первые баллы и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Бернли» разместился на 25-й позиции, в активе клуба три очка, но хуже разница мячей.

Английская Премьер-лига U-21, 5-й тур. 26 сентября

Бернли U-21 Сандерленд U-21 0:3

Голы: Джонс, 11, Тутеров, 24, 44

Турнирная таблица:

чемпионат Англии по футболу Бернли Сандерленд Тимур Тутеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
