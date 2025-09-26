Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семь побед из семи. Гол Икарди помог Галатасараю одолеть Аланьяспор
Чемпионат Турции
Аланьяспор
26.09.2025 20:00 – FT 0 : 1
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
26 сентября 2025, 22:06 |
108
0

Семь побед из семи. Гол Икарди помог Галатасараю одолеть Аланьяспор

Подопечные Окана Бурука набрали 21 балл и продолжают лидировать в турецкой Суперлиге

26 сентября 2025, 22:06 |
108
0
Семь побед из семи. Гол Икарди помог Галатасараю одолеть Аланьяспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

В чемпионате Турции состоялся матч седьмого тура Суперлиги, где встретились «Аланьяспор» и «Галатасарай». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Главным героем встречи стал аргентинский нападающий Мауро Икарди, который забил гол на 23-й минуте встречи. Хозяева чаще владели мячом, нанесли больше ударов в сторону ворот фаворита, однако так и не сумели востановить паритет.

«Галатасарай» одержал седьмую победу в семи турах и со стопроцентным результатом продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе подопечных Окана Бурука 21 балл. «Аланьяспор» разместился на восьмой позиции, набрав девять очков.

В следующем матче лиги лидер турецкого чемпионата сыграет на домашней арене против «Бешикташа» (4 октября). Соперником «Аланьяспора» станет «Генчлербирлиги» – команды проведут свой поединок также 4 октября.

Чемпионат Турции, 7-й тур. 26 сентября

Аланьяспор Галатасарай 0:1

Гол: Икарди, 23

Фотогалерея:

По теме:
Последний шанс. В Фенербахче могут уволить тренера после назначения
ВИДЕО. Хет-трик: Бешикташ разгромил Кайсериспор. Таблица чемпионата Турции
Трабзонспор намерен продать украинца, которого считает лидером команды
чемпионат Турции по футболу Аланьяспор Галатасарай Мауро Икарди
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26 сентября 2025, 08:58 1
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

Бельгийцу не понравилось судейство

Роналду достиг важного соглашения со свои агентом. Оно касается ЧМ-2026
Футбол | 26 сентября 2025, 17:26 3
Роналду достиг важного соглашения со свои агентом. Оно касается ЧМ-2026
Роналду достиг важного соглашения со свои агентом. Оно касается ЧМ-2026

Португалец намерен сохранить хорошую форму перед предстоящим мундиалем

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26.09.2025, 07:26
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Украинский форвард оформил дубль в чемпионате Англии U-21
Футбол | 26.09.2025, 23:17
Украинский форвард оформил дубль в чемпионате Англии U-21
Украинский форвард оформил дубль в чемпионате Англии U-21
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Футбол | 26.09.2025, 04:19
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем