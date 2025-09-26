Семь побед из семи. Гол Икарди помог Галатасараю одолеть Аланьяспор

В чемпионате Турции состоялся матч седьмого тура Суперлиги, где встретились «Аланьяспор» и «Галатасарай». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Главным героем встречи стал аргентинский нападающий Мауро Икарди, который забил гол на 23-й минуте встречи. Хозяева чаще владели мячом, нанесли больше ударов в сторону ворот фаворита, однако так и не сумели востановить паритет.

«Галатасарай» одержал седьмую победу в семи турах и со стопроцентным результатом продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе подопечных Окана Бурука 21 балл. «Аланьяспор» разместился на восьмой позиции, набрав девять очков.

В следующем матче лиги лидер турецкого чемпионата сыграет на домашней арене против «Бешикташа» (4 октября). Соперником «Аланьяспора» станет «Генчлербирлиги» – команды проведут свой поединок также 4 октября.

Чемпионат Турции, 7-й тур. 26 сентября

Аланьяспор – Галатасарай – 0:1

Гол: Икарди, 23

Фотогалерея: