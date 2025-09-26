Сборная Украины U-20 выходит на финишную прямую подготовки к чемпионату мира 2025 U-20, который пройдет в Чили. Базовым городом для команды Дмитрия Михайленко стал Вальпараисо, где сине-желтые проводят последние тренировки перед стартом турнира.

Форум будет проходить с 27 сентября до 19 октября в 5 городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька. На групповом этапе украинцев ожидают поединки против Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября). В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести третьих мест.

Накануне старта мундиаля украинская молодежка провела спарринг с Австралией U-20 (2:3), который стал генеральной репетицией перед официальными матчами.

ФОТО. Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне старта на ЧМ-2025