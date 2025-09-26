Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне старта на ЧМ-2025
Молодежные турниры
26 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:05
169
0

ФОТО. Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне старта на ЧМ-2025

Команда Дмитрия Михайленко готовится к турниру в чилийском Вальпараисо

26 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:05
169
0
ФОТО. Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне старта на ЧМ-2025
УАФ

Сборная Украины U-20 выходит на финишную прямую подготовки к чемпионату мира 2025 U-20, который пройдет в Чили. Базовым городом для команды Дмитрия Михайленко стал Вальпараисо, где сине-желтые проводят последние тренировки перед стартом турнира.

Форум будет проходить с 27 сентября до 19 октября в 5 городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька. На групповом этапе украинцев ожидают поединки против Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября). В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести третьих мест.

Накануне старта мундиаля украинская молодежка провела спарринг с Австралией U-20 (2:3), который стал генеральной репетицией перед официальными матчами.

ФОТО. Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне старта на ЧМ-2025

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 ведет подготовку к старту на чемпионате мира
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине
Дмитрий Михайленко тренировка сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26 сентября 2025, 04:57 1
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»

Вингер киевского клуба прокомментировал переход Владислава Ваната в чемпионат Испании

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26 сентября 2025, 08:01 1
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Луис Ортис хочет именитого соперника

ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
Футбол | 26.09.2025, 20:43
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26.09.2025, 12:59
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Футбол | 26.09.2025, 15:00
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 39
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем