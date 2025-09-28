Суркис после скандала сообщил, сколько еще Бленуце будет играть в команде
Президент «Динамо» уверен, что украинец еще надолго останется в клубе
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, сколько еще Владислав Бленуце проведет времени в киевском клубе.
«Бленуце имеет сильный характер, амбициозен, общителен и доброжелателен – это отмечают и его партнеры по команде. Румыны Флорин Чернат и Тиби Гиоане в свое время были ключевыми игроками «Динамо» в течение 9 и 10 лет соответственно. Мы уверены, что Бленуце также сможет успешно выступать за нас в Киеве много лет и радовать забитыми голами», — сказал Суркис.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1
"украинец"це взагалі мега профі писали текст
спорт уа у своєму стилі...
Спорт ЮА, доброй ночи!)))
Я у шоці.
Це я так розумію що українцем назвали "сепара цигана"? *WAL