  Суркис после скандала сообщил, сколько еще Бленуце будет играть в команде
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 00:06 |
738
4

Президент «Динамо» уверен, что украинец еще надолго останется в клубе

4 Comments
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, сколько еще Владислав Бленуце проведет времени в киевском клубе.

«Бленуце имеет сильный характер, амбициозен, общителен и доброжелателен – это отмечают и его партнеры по команде. Румыны Флорин Чернат и Тиби Гиоане в свое время были ключевыми игроками «Динамо» в течение 9 и 10 лет соответственно. Мы уверены, что Бленуце также сможет успешно выступать за нас в Киеве много лет и радовать забитыми голами», — сказал Суркис.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

avk2307
заголовок бомба. бурбас олійник рулять
"украинец"це взагалі мега профі писали текст
Ответить
+7
adidas777
"Президент «Динамо» упевнений, що українець ще надовго залишиться у клубі"
спорт уа у своєму стилі...
Ответить
+5
Андрей⚒️
Украинец?😂😂😂😂
Спорт ЮА, доброй ночи!)))
Ответить
+5
Voxa Hvedyk

Я у шоці.
Це я так розумію що українцем назвали "сепара цигана"? *WAL
Ответить
0
