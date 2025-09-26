«Ни с кем не говорил, растрепанный ходил». Экс-игрок – о Месси в юности
Максим Белый сравнил Ламина Ямаля с Лионелем
Бывший игрок «Зари» и «Руха» Максим Белый провел параллель между легендарным аргентинским вингером Лионелем Месси и звездой нового поколения Ламином Ямалем.
«Если мы сравниваем Ямаля с Месси, то Лионель совсем другой, он отличается характером. Он был тихим. Я помню, когда Месси дебютировал за «Барселону» в Лиге чемпионов, он даже мячи подавал на тренировках. Смотрю – какой-то мальчишка, ни с кем не разговаривает, такой растрепанный ходит.
Абсолютная противоположность Ямалю: тихий, скромный, мало общается. Возможно, он эту энергию в себе аккумулировал и ему не мешали бытовые проблемы вне футбола», – сказал Белый.
