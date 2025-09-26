Сомнений нет – все справедливо. Бывший игрок Зари – о Золотом мяче 2025

С каждым годом болельщики активно обсуждают вручение престижной индивидуальной награды – Золотого мяча, которая всегда имеет своих сторонников и критиков.

Церемония этого года, ставшая 69-й в истории футбола, не была менее спорной, чем предыдущие. С уходом Лионеля Месси и Криштиану Роналду на второй план встал вопрос: кто же действительно заслуживает награды? Имен много, талантов тоже, поэтому обсуждения не утихали даже после вручения.

Победителем в 2025 году стал вингер ПСЖ и сборной Франции – Усман Дембеле. Футболист обошёл всех конкурентов и вписал своё имя в историю французского футбола.

Бывший игрок луганской «Зари» Максим Белый подробно для Sport.ua проанализировал церемонию Золотого мяча этого года, объяснил победу Дембеле и назвал будущего фаворита.

– Перед началом церемонии кто был вашим фаворитом на победу?

– Учитывая правила «Франс Футбол», рассматриваются не только индивидуальные выступления, но и то, как команда показала себя в целом. Так как ПСЖ почти всё выиграл, вопрос отпал. Это был, скорее всего, Дембеле, а в целом мне больше понравился Ямаль. На мой взгляд, он полностью заслужил награду как по игре, так и потому что «Барселона» в принципе держала определённый уровень в Лиге чемпионов.

Тем не менее, факт в том, что ПСЖ, особенно во второй части сезона, был на голову сильнее всех соперников. Поэтому логично, что выбор пал на Дембеле, и он получил Золотой мяч вполне заслуженно.

– То есть колебания были между Дембеле и Ямалем, но всё-таки Усман получил награду справедливо?

– Да, я считаю, что вообще половина команды ПСЖ должна была бы быть в топ-десяти, потому что эти футболисты реально показали очень высокий уровень – как индивидуальной игры, так и командной. Единственное, что меня немного удивило – отсутствие Маркиньоса даже в топ-двадцатке. Хотя он, как капитан команды, своей игрой точно заслужил быть хотя бы среди двадцати лучших. Но, в принципе, я говорю, что по всем показателям Дембеле полностью заслуженно получил эту награду.

– В чем уникальность Дембеле? Сейчас вроде много технических футболистов, но все выделяют именно Усмана.

– Таких, как он, сейчас очень мало, потому что Усман двуногий. Его преимущество перед защитниками в том, что соперник не знает, на какую ногу он будет уводить мяч. Он одинаково владеет и правой, и левой ногой. Плюс Дембеле очень взрывной, быстрый, оперативно работает с мячом. Снова же, когда в команде, кроме Дембеле, есть ещё куча футболистов, которые легко решают эпизоды один в один, у него появляется больше пространства. И когда он остаётся один на один с защитником, у того почти нет шансов. Как я уже говорил, он владеет обеими ногами в ведении и ударах по воротам, а всё это дополняется его скоростью и интеллектом.

У него всегда были такие качества. Ему просто мешали травмы, возможно, ещё какие-то бытовые проблемы. В «Барселоне» у него были определённые трудности, и, соответственно, возможно, именно из-за этого появлялись травмы. Сейчас он, если не считать последнюю игру со сборной Украины, когда снова травмировался, провёл очень ровный сезон. Соответственно, сразу все его сильные качества проявились на поле – как в командной игре, так и в индивидуальной.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Ранее была эпоха Месси и Роналду, которые не давали шансов никому завоевать Золотой мяч. Уникальными стали триумфы Модрича и Бензема. Можно ли сейчас Усмана поставить в ряд с такими великими футболистами? Или Дембеле ещё нужно доказать себя?

– Мне кажется, мы сейчас возвращаемся к той эре, когда каждый год новый футболист будет получать Золотой мяч. До эры Месси и Роналду один сезон трофей мог получить Ривалдо, другой – Фигу, Зидан или Каннаваро. Сейчас нет таких ярких индивидуальностей, как Криштиану и Лионель, они уже близки к завершению карьеры. Поэтому, считаю, каждый год мы будем видеть новые имена среди победителей.

Конечно, ближайшие пять лет это, скорее всего, будут одни и те же люди. Это Ямаль, это Дуе, если будет в порядке, возможно и Палмер, который очень хорошо проявил себя в «Челси» и, по-моему, заслуженно попал в топ-10. Именно это молодое поколение игроков будет задавать тон в ближайшие годы. Всё зависит от того, кто будет стабильнее как индивидуально, так и в команде. Ведь Золотой мяч не может получить футболист, который ничего не выиграл с клубом.

– Вы уже не раз выделяете Ямаля. Парень талантливый, но постепенно попадает в скандалы: то вечеринки, то романы. Сможет ли Ламин полностью раскрыть свой потенциал и стать полноценной заменой Месси в «Барселоне»?

– Смотрите, если сравнивать с Месси, то Лионель совсем другой, отличается характером. Он был тихим. Я помню, когда Месси дебютировал за «Барселону» в Лиге чемпионов, он ещё мячи подавал на тренировках. Смотрю – какой-то мальчик, ни с кем не разговаривает, такой взъерошенный ходит. Полная противоположность Ямалю: тихий, скромный, мало общается. Возможно, он эту энергию аккумулировал, и ему не мешали бытовые проблемы.

А Ямаль – он ещё ребёнок, фактически только школу закончил. Конечно, когда такая слава свалилась, у него может быть соблазн. Тем более, сейчас другой мир: соцсети, популярность зашкаливает. Не обязательно быть мегафутболистом, чтобы раскрутиться в соцсетях. И понятно, что эта слава повлияла на него. Но он ребёнок, у него вся жизнь впереди. Хочется вечеринок и всего этого.

Но если это не мешает футболу, то почему нет? Каждый сам выбирает свой путь. Насколько это будет в долгосрочной перспективе – покажет время. Но сейчас то, что он демонстрирует на футбольном поле, – это уникально. В таком возрасте показывать настолько зрелый футбол и иметь такую технику – это просто невероятно. Думаю, через пару лет он «нагуляется», и всё у него будет. Вся жизнь впереди.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Поговорим о партнере Ямаля – Рафинье. Как получилось, что он оказался на пятом месте? Много разговоров было, что он должен был получить награду. Заслуженно или это можно назвать ограблением?

– Рафинья… Я не могу сказать, что он творил какие-то невероятные вещи. Всё-таки это индивидуальная награда. Что нравится болельщикам? Обводки, невероятные голы, красивые моменты. Рафинья забивал и просто делал результат. Он много забивал за «Барселону», но это были рабочие мячи крайнего нападающего.

Даже вспомним игру с «Бенфикой», когда они выиграли 5:4 – я следил за этим матчем. Он провёл, возможно, свой слабейший матч за «Барселону», но забил два мяча, и команда победила. Просто из ничего: один мяч – после того, как попал сопернику в голову, второй – в контратаке.

Поэтому про Рафинью скажу: он не был чрезмерно ярким, но заслуженно попал в топ-5. Благодаря его голам, переломным во многих моментах, «Барселона» до последнего боролась в Лиге чемпионов.

– Если говорить о Золотом мяче, всё больше в список лучших попадают полузащитники и защитники – победа Родри это подтверждает. Видно, что стиль футбола изменился, акцент на тактику. А когда свой шанс получит, например, Холанд? Или, возможно, вторая возможность для Кейна и Левандовски?

– Они просто машины для забивания голов. Сказать, что Холанд демонстрирует какой-то невероятный футбол… ну, я не могу. Он был в штрафной, и если бы давали Золотой мяч за игру в штрафной, Холанд каждый год вместе с Левандовски боролся бы за трофей.

Но если брать общую индивидуальную мастерство, то я не могу сказать, что Холанд просто без шансов на Золотой мяч. Снова же, определённые факторы должны сложиться так, что он, условно, забьёт в Лиге чемпионов 15 или 20 мячей, а в чемпионате – под 40. И если команда всё выиграет, тогда, я думаю, он будет явным фаворитом.

«Сити» в прошлом году, мне кажется, был в переходном периоде и почти всё провалил. Поэтому то, что Холанд попал в список двадцатки лучших – уже прогресс. Хотя сейчас он, в принципе, явный лидер команды. И снова всё зависит не только от одного футболиста индивидуально, но и от того, как команда будет выступать. И как эти результаты повлияют на борьбу за Золотой мяч.

– Что насчёт Салаха, он снова провёл неплохой сезон и вроде тянет «Ливерпуль». Разве он недостаточно проявил себя, чтобы войти в историю Золотого мяча?

– Снова же, мне кажется, Салах просто не раскрученный футболист. На людей сильно влияет медиа, журналистика, соцсети. Это сильно влияет на подсознание болельщиков и, возможно, даже на журналистов, ведь медиа может самостоятельно раскрутить футболиста. А Салах ведёт тихую жизнь: просто работает на футбольном поле и делает это очень хорошо.

Но современный футбол очень зависит от медиа, соцсетей и всего этого. Мы привыкли видеть – раньше постоянно выигрывали «Барселона», «Бавария», «Интер». А то, что ПСЖ что-то выиграл в Лиге чемпионов, тем более прошёл весь путь до финала – просто запрыгнули в последний вагон. И это повлияло на всю ситуацию.

Поэтому эта медийная раскрутка, на мой взгляд, тоже влияет на результаты Золотого мяча. А Салах… он не раскрученный, нигде не светится, и это тоже может влиять на итоговый результат.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Можно ли сказать, что у Месси и Роналду ещё есть шанс побороться за Золотой мяч, как это было в 2022 году, когда Лионель выиграл чемпионат мира? Новый мундиаль уже на носу, и легенды планируют участие.

– Абсолютно. Если Криштиану выиграет чемпионат мира, не важно, сколько он забьёт голов. То, о чём я говорю – раскрутка, медийность, а также этот последний шанс в сорок лет выиграть чемпионат мира – всё это может определить результат. Человеку не хватает единственного трофея, и он может даже без каких-либо феноменальных индивидуальных качеств выиграть чемпионат мира и получить Золотой мяч.

Вполне возможно, потому что популярность Криштиану в мире колоссальна. Это один из самых известных людей в мире не только среди спортсменов, но и вообще. Медиа могут настолько накрутить ситуацию, что «Франс Футбол» просто не сможет не дать ему Золотой мяч в случае победы на чемпионате мира. Поэтому я считаю, что это вполне реально.

– А если сделать прогноз, кто в следующем году получит Золотой мяч?

– Ну, если учитывать ещё чемпионат мира… Я всё же считаю, что скорее всего это будет Ямаль. Мне кажется, «Барселона» в этом году точно поборется за Лигу чемпионов. В чемпионате, думаю, это не так важно. Скорее всего, ключевыми будут Лига чемпионов и чемпионат мира.

Если Испания и Ямаль вместе добьются результата и при этом будут ярко играть, он будет главным фаворитом. Потому что если смотреть на Францию, там много индивидуально сильных футболистов. Если Дембеле захочет повторить успех, то во Франции очень большой выбор – там ещё есть Мбаппе, не будем забывать.

В Испании сейчас совсем другая сборная: тренер из молодёжной сборной, много басков, много молодых игроков. Кто там звезда номер один? Первый – Ямаль, второй – Вильямс, а все остальные – рабочие лошадки, которые подносят снаряды. Поэтому я считаю, что Ямаль будет фаворитом. Единственное – чтобы не было травм: если он будет травмирован на определённый период, будет трудно компенсировать это за награду.

Португалия сейчас тоже очень сильная команда, честно. Если говорить о Криштиану, то, мне кажется, Португалия – одна из сильнейших команд в истории, очень качественно подобрана. В каждой линии – футболисты и молодые, и опытные, не будем исключать Витинью, который занял третье место.

Поэтому кто-то из этих – Испания или Португалия – скорее всего станет следующим обладателем. Снова же, если Холанд не выиграет всё и не забьёт кучу голов. То есть, в этом регионе – Испания, Португалия, кто-то из Пиренейских стран, скорее всего, будет следующим победителем.

– Как бы там ни было в будущем, нас интересуют украинцы. Кто из наших игроков следующим попадёт в топ-30 Золотого мяча? Возможно, кто-то даже пробьётся в пятёрку лучших? Кто это может быть?

– Топ-5… Я очень сомневаюсь. Во-первых, ещё целый год впереди, и всё может измениться. Кого-то продадут, возьмём, условно, Шапаренко – ну он начнёт играть, а мы же не знаем, как будет.

Если говорить на данный момент, то стабильную игровую практику сейчас получает лишь Судаков из легионеров.

Зинченко, я не думаю, что поднимется на какой-то высокий уровень. Он уже не молод. Довбик также не получает доверия нового тренера. Очень трудно сказать, кто сейчас самый стабильный – наверное, Судаков.

Если бы был Мудрик, возможно, он пробился бы хотя бы в топ-50 или топ-100. Но в топ-5… думаю, ближайшие годы это нереально. Во-первых, ещё должна закончиться война, потому что это серьёзно мешает развитию украинского футбола как на клубном уровне, так и в сборной. Мы играем всё время на выезде без болельщиков – это сильно влияет на результаты. И в клубах, и в сборной это заметно, что её сильно критикуют.

Поэтому я не думаю, что сейчас кто-то из украинцев сможет побороться за эту награду, даже попасть в топ-50. Очень сложно.

Getty Images/Global Images Ukraine

– В целом верите, что в далёком будущем у нас появится новый Шевченко, Блохин или Беланов, который принесёт ещё один Золотой мяч?

– Абсолютно. Но понимаете, такие футболисты рождаются раз в двадцать-тридцать лет. Я надеюсь, что так. Сейчас у нас много молодых футболистов, которые, к сожалению, из-за войны уехали за границу. Там они попадают в очень конкурентную среду.

Очень много перспективных игроков – тот же Егор Ярмолюк. В Украине он не был сильно популярен, а сейчас основной игрок команды в Премьер-лиге Англии. Здесь много факторов должны сложиться.

Но пока продолжается война, я сомневаюсь, что кто-то из наших футболистов сможет побороться за этот трофей. В будущем – конечно, да, ведь сейчас открываются новые академии, работают школы, применяются современные технологии. Всё это поможет быстрее повышать уровень украинского футбола – как командного, так и индивидуального.