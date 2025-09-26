Флик – 3-й самый быстрый тренер в истории Барселоны, который добыл 50 побед
За меньшее количество матчей эту отметку достигли только Луис Энрике и Эленио Эррера
Ханси Флик одержал юбилейную, 50-ю победу во главе «Барселоны» во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче шестого тура Ла Лиги против «Овьедо», в котором «блауграна» добыла волевую победу со счетом 3:1.
Для достижения этой отметки Флику понадобилось 67 матчей. Он стал третьим самым быстрым тренером «каталонцев», который одержал 50 побед, после Луиса Энрике (60 в 2015 году) и Эленио Эрреры (64 в 1959 году).
«Барселона» под руководством Флика забила не менее 3 голов в 23 из 44 матчей Ла Лиги.
Также матч запомнился и другими интересными фактами.
Санти Касорла в возрасте 40 лет и 286 дней стал самым возрастным игроком, вышедшим в стартовом составе команды Ла Лиги против «Барселоны» в матче чемпионата Испании в XXI веке.
Маркус Решфорд отличился результативным действием за «Барселону» в каждом матче после международной паузы:
- Овьедо – ассист
- Хетафе – ассист
- Ньюкасл Юнайтед – два гола
- Валенсия – ассист
Следующим соперником «Барселоны» станет «Реал Сосьедад», с которым «каталонцы» сыграют 28 сентября в поединке 7-го тура Ла Лиги.
40a 286d - El futbolista del @RealOviedo, Santi Cazorla 🇪🇸, con 40 años y 286 días, se ha convertido en el jugador más veterano saliendo en el once inicial en enfrentarse en @LaLiga frente al @FCBarcelona_es en este siglo XXI. Experimentado.#RealOviedo #FCBarcelona ❤ pic.twitter.com/hCrT6bJUuV— OptaJose (@OptaJose) September 25, 2025
Curiosidade:— R10 Score (@R10Score) September 25, 2025
O Barcelona marcou 3 ou mais gols na mesma partida em 23 dos 44 jogos de La Liga sob o comando de Hansi Flick.
ABSURDO! 😳🔥 pic.twitter.com/cbWHA6XAJv
50 - Hans Dieter Flick 🇩🇪 has recorded his 50th win in just 67 games for @FCBarcelona in all competitions (D8 L9), the third fastest to reach this milestone at the club ever after Luis Enrique (60 in 2015) and Helenio Herrera (64 in 1959). Hammer.#FCB💙❤ pic.twitter.com/V9J5XtwUyF— OptaJose (@OptaJose) September 25, 2025
