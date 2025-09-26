Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик – 3-й самый быстрый тренер в истории Барселоны, который добыл 50 побед
Испания
26 сентября 2025, 16:46 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:20
За меньшее количество матчей эту отметку достигли только Луис Энрике и Эленио Эррера

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Ханси Флик одержал юбилейную, 50-ю победу во главе «Барселоны» во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче шестого тура Ла Лиги против «Овьедо», в котором «блауграна» добыла волевую победу со счетом 3:1.

Для достижения этой отметки Флику понадобилось 67 матчей. Он стал третьим самым быстрым тренером «каталонцев», который одержал 50 побед, после Луиса Энрике (60 в 2015 году) и Эленио Эрреры (64 в 1959 году).

«Барселона» под руководством Флика забила не менее 3 голов в 23 из 44 матчей Ла Лиги.

Также матч запомнился и другими интересными фактами.

Санти Касорла в возрасте 40 лет и 286 дней стал самым возрастным игроком, вышедшим в стартовом составе команды Ла Лиги против «Барселоны» в матче чемпионата Испании в XXI веке.

Маркус Решфорд отличился результативным действием за «Барселону» в каждом матче после международной паузы:

  • Овьедо – ассист
  • Хетафе – ассист
  • Ньюкасл Юнайтед – два гола
  • Валенсия – ассист

Следующим соперником «Барселоны» станет «Реал Сосьедад», с которым «каталонцы» сыграют 28 сентября в поединке 7-го тура Ла Лиги.

Барселона чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Овьедо Ханс-Дитер Флик Луис Энрике Эленио Эррера Санти Касорла Маркус Рэшфорд Реал Сосьедад
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
