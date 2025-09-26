Левандовски забил за Барселону больше голов, чем за Боруссию Дортмунд
Гол польского нападающего стал победным в гостевом матче против «Овьедо»
Роберт Левандовски забил за «Барселону» больше голов (104), чем за дортмундскую «Боруссию» (103).
Это стало возможным после забитого мяча поляка в матче 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона на выезде добыла волевую победу над «Овьедо» со счетом 3:1.
Всего польский нападающий забил уже 722 гола в карьере:
- 344 – Бавария
- 104 – Барселона
- 103 – Боруссия Дортмунд
- 86 – Лех
- 85 – сборная Польши
Роберт забил в ворота уже 21-й команды Ла Лиги из 25, против которых играл.
Роберт Левандовски в составе Барселоны во всех турнирах
- 153 матча
- 104 гола
- 20 ассистов
Отметим, что польский нападающий на данный момент стал 20-м бомбардиром «блауграны» за всю историю.
