  4. Левандовски забил за Барселону больше голов, чем за Боруссию Дортмунд
Испания
26 сентября 2025, 16:28 | Обновлено 26 сентября 2025, 16:29
Левандовски забил за Барселону больше голов, чем за Боруссию Дортмунд

Гол польского нападающего стал победным в гостевом матче против «Овьедо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски забил за «Барселону» больше голов (104), чем за дортмундскую «Боруссию» (103).

Это стало возможным после забитого мяча поляка в матче 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона на выезде добыла волевую победу над «Овьедо» со счетом 3:1.

Всего польский нападающий забил уже 722 гола в карьере:

  • 344 – Бавария
  • 104 – Барселона
  • 103 – Боруссия Дортмунд
  • 86 – Лех
  • 85 – сборная Польши

Роберт забил в ворота уже 21-й команды Ла Лиги из 25, против которых играл.

Роберт Левандовски в составе Барселоны во всех турнирах

  • 153 матча
  • 104 гола
  • 20 ассистов

Отметим, что польский нападающий на данный момент стал 20-м бомбардиром «блауграны» за всю историю.

Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо статистика Боруссия Дортмунд Бавария Лех Познань сборная Польши по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
