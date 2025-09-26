Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 16:34 | Обновлено 26 сентября 2025, 16:35
Удачный жребий. Динамо и Шахтер сыграют два матча за пару дней

Кубок Украины подарил фанатам еще больше украинского классического противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine

Два гранда украинского футбола – «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк проведут два матча подряд за несколько дней в период с 28 октября по 1 ноября.

26 сентября в штаб-квартире Ассоциации футбола Украины состоялась слепая жеребьевка 1/8 финала национального Кубка. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и представитель 92 ОШБр Иван Зарубин определили восемь пар.

Главной темой жеребьевки стала пара «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк, которым предстоит встретиться на такой ранней стадии.

Запланировано, что матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут с 28 по 30 октября.

Сюрпризом для двух флагманов украинского футбола стало то, что после Кубка их ожидает матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, который, как ожидается, состоится 1 ноября.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Згідно попереднього розкладу матчів:
25.10.2025     ДК - Кривбас, 
25.10.2025     ШД - Кудрівка, 
28-30.10.2025 ДК - ШД (кубок), 
01.11.2025   ШД - ДК.
