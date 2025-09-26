Удачный жребий. Динамо и Шахтер сыграют два матча за пару дней

Два гранда украинского футбола – «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк проведут два матча подряд за несколько дней в период с 28 октября по 1 ноября.

26 сентября в штаб-квартире Ассоциации футбола Украины состоялась слепая жеребьевка 1/8 финала национального Кубка. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и представитель 92 ОШБр Иван Зарубин определили восемь пар.

Главной темой жеребьевки стала пара «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк, которым предстоит встретиться на такой ранней стадии.

Запланировано, что матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут с 28 по 30 октября.

Сюрпризом для двух флагманов украинского футбола стало то, что после Кубка их ожидает матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, который, как ожидается, состоится 1 ноября.