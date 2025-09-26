ФОТО. Шевченко посетил 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился фотографиями с 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Имел возможность посетить 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Речь нашего президента Владимира Зеленского – важное напоминание о том, что не политические жесты, а именно решительные действия международного сообщества будут способствовать установлению мира, безопасности и процветания Украины и Европы», – написал Шевченко в публикации в Instagram.

