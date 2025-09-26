Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шевченко посетил 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 16:58
ФОТО. Шевченко посетил 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН

Президент УАФ оценил речь Владимира Зеленского

Instagram. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился фотографиями с 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Имел возможность посетить 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Речь нашего президента Владимира Зеленского – важное напоминание о том, что не политические жесты, а именно решительные действия международного сообщества будут способствовать установлению мира, безопасности и процветания Украины и Европы», – написал Шевченко в публикации в Instagram.

Ранее Андрей Шевченко принял решение о будущем Сергея Реброва в сборной Украины.

Дмитрий Вус
DK1970
Що ти там робиш, людина світу? УАФ в занепаді. Повертайся в Україну.
