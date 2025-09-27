Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей

История саудовского футбольного клуба «Неом» (стилизованное название – «НЕОМ СК») берет свое начало с лета 2023 года. Именно тогда Министерство спорта Саудовской Аравии объявило о масштабных переменах в ФК «Аль-Сукур», который был основан в уже весьма далеком 1965 году, однако с тех пор абсолютно никаких успехов не добился и даже никогда не играл в наивысшем дивизионе саудовского профессионального футбола.

Фактически «Аль-Сукур» был передан во владение Neom Company, являющейся ответственной за реализацию невероятно амбициозного проекта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда по строительству «города будущего» с одноименным названием – Неом. Возведение этого населенного пункта является важным элементом масштабной программы фактического руководителя саудовского государства – принца Мухаммеда, – которая известна под названием Saudi Vision 2030.

О строительстве города Неом было объявлено почти восемь лет назад – 24 октября 2017-го. Изначально планировалось, что основные работы будут завершены к 2020 году, а расширение – к 2025-му, однако графики постоянно сдвигались, равно как увеличивались и затраты на реализацию проекта. В какой-то момент ходили слухи, что проект будет существенно урезан, по сравнению с тем, который представляли публике, но власти Саудовской Аравии категорически опровергли подобные сплетни.

Как бы там ни было, а футбольный клуб «Неом» должен был еще до момента постройки города с одноименным названием начать прославлять этот проект. По итогам минувшего сезона клубу удалось впервые в истории пробиться в элитарный дивизион саудовского футбола – Про-лигу. После этого внутри «Неома» произошла такая себе революция. Команду был призван тренировать известный в Европе наставник – француз Кристоф Гальтье, приводивший сборную Франции к победе на молодежном Евро-1988, а также дважды становившийся чемпионом Франции (с «Лиллем» в сезоне-2020/21 и с «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2022/23).

Игроки Неом СК

Летом нынешнего года «Неом» потратил 116 миллионов евро на подписание новых футболистов. В частности, в клуб пришли: Натан Зезе из «Нанта» (20 млн евро), Лусиано Родригес из «Байи» (20 млн евро), Марцин Булка из «Ниццы» (15 млн евро), Амаду Коне из «Реймса» (13,33 млн евро), Саид Бенрахма из «Лиона» (12 млн евро), Саймон Буабре из «Монако» (10 млн евро) и другие. Некоторые из этих сделок, особенно те, где речь идет о переезде в Саудовскую Аравию молодых и перспективных талантов из французской Лиги 1, изрядно удивили экспертов и болельщиков, однако об этом мы уже успели поговорить немногим ранее в рамках отдельного материала:

Дебют «Неома» в саудовской Про-лиге оказался не очень удачным. В стартовом туре новички проиграли со счетом 0:1 опытному «Аль-Ахли», победу которому принес единственный точный удар экс-бомбардира «Брентфорда» Айвана Тоуни. Но во втором туре «Неом» справился с «Дамаком» (2:1), причем вновь проводил поединок вне родных стен…

Родными для «Неома», представляющего де-факто город, которого нет, пока стали трибуны «Кинг Халид Спорт Сити Стэдиум» – арены, расположенной в Табуке и способной вместить около 12 тысяч зрителей. Впрочем, уже с первого же домашнего матча боссы «Неома» столкнулись с очень серьезной проблемой – у клуба попросту нет болельщиков, чтобы хоть на каком-то пристойном уровне заполнять даже такие, отнюдь не грандиозные в аспекте вместимости, спортивные сооружения как «Кинг Халид Спорт Сити Стэдиум».

Осознав это, руководство «Неома» прибегло почти к трагикомическим мерам. В клубе решили платить людям за посещение собственных домашних матчей. Да-да, вы все правильно прочитали – не фанаты покупают билеты, а им еще и приплачивают за нахождение на трибунах и активную поддержку.

В день матча с «Аль-Ахдудом» в третьем туре саудовской Про-лиги сезона-2025/26, который стал для «Неома» домашним, клуб-хозяин организовал на парковке перед стадионом импровизированную «фан-зону», где гремела музыка и применялись иные методы хоть как-то привлечь и развеселить зевак и простых прохожих. Впрочем, привлечь на трибуны стадиона удалось лишь чуть более тысячи человек, преимущественно мужчин, за которыми присматривало около сотни стюардов.

Самых шумных «фанатов» домашней команды было порядка 300 человек. Все они визуально точно не были выходцами из Саудовской Аравии, а скорее, напоминали африканцев. Этих людей привезли организованно на автобусах, затем выстроили в стройные очереди и под надзором «завели» на стадион. Как пишут в СМИ, главной задачей приезжей «армии ультрас» было создание как можно большей шумихи, дающей понимание, что у «Неома» есть свои фанаты и что домашние матчи этой команды по-настоящему являются таковыми. По отзывам очевидцев, все это выглядело как сцена из какого-то антиутопического сериала…

Обозреватели авторитетного французского издания L'Équipe, которое активно следит за «Неомом» из-за большого количества в этой команде своих соотечественников, начиная с персоны главного тренера, провели собственное небольшое расследование по этому поводу. Им удалось установить связь с одним из «болельщиков» новичка саудовской Про-лиги, который по средством WhatsApp показал полученные инструкции. Согласно им, каждый «фанат» получал за посещение арены порядка 50 риалов (эквивалент 11 евро). За это нужно было не просто прийти на стадион и отсидеть 90 минут, но и активно поддерживать конкретного футболиста «Неома» – номера игроков, за которых нужно болеть, выдавались персонально каждому…

«Неом» действительно оказался абсолютно не готов к тому, чтобы играть в Про-лиге. Клубу пришлось в срочном порядке восполнять пробелы в инфраструктуре. Всего за три месяца к северу от города Табук буквально на песках был построен тренировочный центр по европейским образцам, работы на котором все еще продолжаются.

«Мы работаем примерно как во Франции», – прокомментировал журналистам L'Équipe ситуацию в его клубе наставник Кристоф Галтье. «Здешний климат позволяет нам работать только по утрам. Игроки приезжают к 8:30 на завтрак, тренировку, а затем могут продолжить определенные тренировки и восстановление. У нас хорошие условия, есть ресторан, где можно пообедать прямо на месте, и мы можем лучше контролировать качество тренировок».

Кристоф Галтье

Однако организационно «Неом» абсолютно не выглядит клубом серьезного уровня. Даже с мерчандайзингом все еще есть проблемы: в спортивных магазинах Табука невозможно найти официальную клубную форму и хоть какую-то атрибутику.

«Кинг Халид Спорт Сити Стэдиум» расположен в десяти километрах от тренировочного центра «Неома» и отсюда открывается вид на промышленную площадку Aramco – государственной нефтяной компании Саудовской Аравии. Вход и гигантские резервуары этой производственной площадки тщательно охраняются бронетехникой. Этим летом стадиону пришлось пережить существенные перемены, чтобы соответствовать стандартам Федерации футбола Саудовской Аравии. Основные работы были завершены в авральном режиме, накануне домашнего матча против «Аль-Ахдуда» 18 сентября. Но даже параллельно с игрой рабочие продолжали выполнять свои задачи в коридорах, раздевалках и смешанной зоне стадиона, где внутри все еще пахло клеем и краской, а вокруг виднелись разбросанные повсюду рулоны облицовки и иных материалов. Снаружи другие рабочие прокладывали электрические кабели, укладывали асфальт или заделывали ямы, в то время как специалисты агентства, отвечающего за производство и маркетинг медиаправ саудовской Про-лиги, активно искали подходящего партнера для решения своих логистических задач.

Очевидно, в перспективе власти Саудовской Аравии хотят видеть в «Неоме» реального конкурента для тамошних футбольных грандов – «Аль-Хиляля», «Аль-Иттихада», «Аль-Насра» и «Аль-Ахли». Возможно даже, им хочется, чтобы «большая четверка» в какой-то момент стала «большой пятеркой». Но пока у «Неома», как и у города с одноименным названием, слишком много недоработок и проблем, закрыть которые не всегда удается даже «тугим кошельком», хотя и с деньгами в Саудовской Аравии уже далеко не так все прекрасно, как восемь лет назад, когда проект населенного пункта только-только начинал реализовываться, и под него был подвязан и ребрендинг клуба «Аль-Сукур»…