  4. Итальянский журналист – о Довбике: «Он очень серьезная проблема. Это ужас»
Италия
26 сентября 2025, 14:18 |
Итальянский журналист – о Довбике: «Он очень серьезная проблема. Это ужас»

Лоренцо Пес разочарован игрой украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Лоренцо Пес высказался об игре украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:2):

«Довбика нет на поле, он не борется, он не держит мяч, он не делает правильных движений... это действительно сложно. Это был большой шанс для него, но, к сожалению, пока он был на поле, он ничего не сделал. Довбик — очень серьезная проблема, а Фергюсон не игрок штрафной площадки. Когда команда наберет больше сил, мы увидим, насколько эффективен будет ирландец на последних 16 метрах.

Сейчас Фергюсон — наш единственный центральный нападающий, потому что мы не можем рассматривать Довбика, и это ужасно...»

Рома Рим Ницца Лига Европы Артем Довбик Эван Фергюсон Ницца - Рома
Дмитрий Вус Источник
