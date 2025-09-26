Итальянский журналист – о Довбике: «Он очень серьезная проблема. Это ужас»

Итальянский журналист Лоренцо Пес высказался об игре украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:2):

«Довбика нет на поле, он не борется, он не держит мяч, он не делает правильных движений... это действительно сложно. Это был большой шанс для него, но, к сожалению, пока он был на поле, он ничего не сделал. Довбик — очень серьезная проблема, а Фергюсон не игрок штрафной площадки. Когда команда наберет больше сил, мы увидим, насколько эффективен будет ирландец на последних 16 метрах.

Сейчас Фергюсон — наш единственный центральный нападающий, потому что мы не можем рассматривать Довбика, и это ужасно...»