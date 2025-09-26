Жозе МОУРИНЬО: «Честно говоря, мне нужно лучше его узнать»

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию перед матчем седьмого тура чемпионата Португалии с «Жил Висенте»:

– Как дела у команды после последней ничьей с «Риу Аве» и за два дня до матча с «Жил Висенте»? Я также хотел бы попросить вас прокомментировать сегодняшний розыгрыш Кубка Португалии, в котором «Шавеш» сыграет с «Бенфикой».

– Жеребьевка благоприятна для «Щавеша», у которого предстоит важный матч на домашнем поле. И она благоприятна для болельщиков «Бенфики» в Траш-ос-Монтеше, потому что у них появилась возможность увидеть нас там. Для нас, очевидно, это сложно с спортивной точки зрения, с логистической точки зрения – поездка, Лига чемпионов, через два или три дня. Это сложно, но мы смотрим на положительную сторону вещей, а именно на празднование Кубка, особенно в тех местах, которые в этом году, как в случае с Чавесом, не входят в высший дивизион. Мы смотрим на положительную сторону, мы устроили праздник Кубка в Шавеше. Команда в хорошей форме. Команда готова к завтрашнему дню [пятница]. Я мог бы сейчас перечислить десяток негативных моментов: короткий период восстановления, короткий период тренировок, разочарование от последнего результата... Я мог бы перечислить целый ряд моментов, но я не хочу этого делать. Команда в хорошей форме. Мы готовимся как можно лучше. Мы сосредоточены на хороших вещах, которые мы уже сделали, и, конечно, мы обсуждаем, не имея возможности много работать, плохие вещи, которые мы сделали, и я убежден, что пятница может быть хорошим днем для нас.

– Не с точки зрения позиции, а в стартовом составе, Лукебакио заменит Барренечеа? Есть ли какие-то изменения на горизонте, учитывая матчи следующей недели на «Стэмфорд Бридж» и также на «Драгау» ? Может ли Бензема стать игроком «Бенфики» в январе?

– Бензема – я впервые слышу его имя и гипотетическую возможность. Мы играли когда я был тренером «Фенербахче» в товарищеском матче в Алгарве против «Аль-Иттихада». Мы поговорили некоторое время... Думаю, последнее, о чем думает Карим Бензема, – это возвращение в европейский футбол. В данном случае, возвращение в такую команду, как наша, которая играет на самом высоком уровне. Я думаю, что Карим останется там, он счастлив, он выиграл титулы, у него завидное финансовое положение... В этом возрасте, когда ты уходишь из европейского футбола высшего уровня, чтобы играть в Саудовской Аравии, я не думаю, что цель – вернуться. Если речь идет о более молодых ребятах, которые уезжают туда и через два-три года все еще находятся в том возрасте, когда могут вернуться в европейский футбол, то да. Но для таких игроков, как Карим, – абсолютно нет. Так что, что касается этой истории с «Бенфикой» – хотя я никого не спрашивал и никто мне ничего не говорил – я бы почти осмелился сказать, что никакой возможности нет. Я даже не очень хорошо понимаю, как имя Карима оказалось в этой ситуации. У Лукебакио не хватит топлива на 90 километров. Есть энергии на 45, а если у вас гибрид, то можно проехать немного дальше. Но если только энергии, то нет. Это выбор, который мы должны сделать, мы должны тщательно его проанализировать. Сегодня второй день после матча (прим. – с «Риу Аве»). С точки зрения усталости, это худший день. Завтра игроки наверняка будут в лучшей форме. Мы будем тренироваться утром, и после утренней тренировки примем это решение, но с убеждением, что сил не хватит на 90 минут.

– В последней игре, когда вы сняли Самуэля Даля, вы решили переместить Аурснеса на левый фланг, хотя у вас на скамейке запасных был Обрадор. Это была единичная ситуация или, как и другие тренеры, которые работали в «Бенфике», вы тоже считаете Аурснес важным игроком, который всегда должен быть на поле? Престианни всегда будет участвовать в чемпионате мира U-20? Почему для игрока важно участвовать в этом турнире?

– Он поедет на чемпионат мира U-20. Это важно для него, и это важно для «Бенфики» тоже. На этой позиции у нас есть другие варианты. Заставлять его остаться и, возможно, не давать ему много игрового времени в этот период, мне не кажется правильным решением. Думаю, всем нравится играть за свою национальную команду, представьте себе южноамериканцев с их культурой. Его вызвали на матч в пятницу, но потом он уедет. Что касается Аурснеса: да, для него важно быть на поле. Он игрок, который позволяет всему происходить в игре, и у нас всегда есть альтернативное решение, которое может компенсировать любую непредсказуемость, которая может возникнуть. Обрадор, честно говоря, мне нужно лучше его узнать. Мы очень мало тренировались, прошла всего неделя, он не много играл. Конечно, я видел его, я анализировал его по видео в игре, которую он сыграл с Тонделой. Я пошел дальше, я посмотрел его игры в «Депортиво». Это игрок, которого мне нужно лучше узнать. Я знал, что Аурснес может мне это дать, я даже думал, что он может играть больше в центре, потому что в то время мы играли с фланговым Шьельдерупом (в отличие от Ивановича, который играет больше в центре). Очевидно, Аурснес дает нам гарантии на всех позициях. Мне действительно нужно лучше его узнать. Если бы у меня был такой игрок, я бы сказал, что это Обрадор. Даже из-за его личности: он интроверт, сдержанный парень, и это проявляется и на тренировках. Я должен помочь ему быть более собой и избавиться от своей застенчивости, так сказать. Очевидно, это не совсем правильное слово, поэтому я взял его в кавычки, но чтобы он избавился от своей застенчивости и смог проявить свой потенциал.

В первых турах этого чемпионата Бруно Лаже использовал Павлидиса, Энрике Араужо и Ивановича – всех в линии нападения. В конце матча против «Рио Аве» вы жаловались на нехватку игроков в штрафной. Я хочу спросить вас, и здесь я разделяю свой вопрос, является ли в верхней части ваших приоритетов на январь игрок, который может обеспечить больше присутствия в штрафной, и, с другой стороны, не заставляет ли вас чувствовать себя немного связанным в этом отношении тот факт, что трансферное окно закрылось совсем недавно.

Нет, нет, я даже не думаю о январском трансферном окне. Я сказал, что у «Бенфики» хороший состав, и я по-прежнему считаю, что у «Бенфики» хороший состав. Три нападающих – это три хороших нападающих. Когда я говорю о присутствии, я также имею в виду определенный тип физической подготовки, определенный тип игры, который отличается от того, что предлагают эти трое. Когда вы играете против такой оборонительной стены, как «Рио Аве», где во втором тайме мы всегда были в последней трети поля, даже не в середине поля соперника, а в последней трети, а они всегда были практически внутри штрафной, иногда вы не можете войти в комбинацию, вы не можете войти в поддержку, вы не можете войти в короткую глубину. Иногда наличие такого игрока стоит гола, стоит двух очков. И очевидно, что у нас этого нет. Теперь, далек я от мыслей о январском трансферном окне, далек я от просьб о чем-либо. Моя работа не в том, чтобы просить, моя работа в том, чтобы максимально развить то, что у нас есть, и помочь игрокам улучшиться, коллективно, конечно, но и индивидуально. Моя миссия – помочь им улучшиться.

– Когда мы смотрели вашу первую пресс-конференцию, одним из основных моментов было то, что вы сказали, что стали менее эгоцентричным и более альтруистичным, верно? Я считаю, что цель состоит в том, чтобы вернуть радость в «Бенфику», но лично для вас, считаете ли вы, что есть смысл вернуть счастье себе самому, а также завершить незаконченное дело, учитывая то, что произошло 25 лет назад?

– Незавершенное дело? Я даже не начал здесь работать. Я был здесь три месяца, сыграл семь или восемь матчей и даже не приступил к своей работе. Но это правда, я чувствую, что все больше и больше сосредотачиваюсь на других. Кто эти другие? Болельщики, руководство, игроки – они и есть другие. Я думаю о них больше, чем о себе. И это хорошее чувство. Честно говоря, это хорошее чувство.

– После этих двух игр, не пора ли сделать больше, чем просто незначительные корректировки? И когда эта команда «Бенфики» начнет отражать черты стиля Жозе Моуринью?

– Очень сложно проводить тонкую настройку, потому что чем больше мы играем, тем больше усталости накапливается; больше усталости означает меньше работы на поле; меньше работы на поле означает тонкую настройку только на тренировках, в разговорах, в графиках, а я не очень верю в это. Я считаю, что это минимальная часть технического и тактического образования игрока, поэтому в этом смысле нам нечего добавить. Сейчас полезно проводить анализ. Как я сказал игрокам, мы будем делать больше ошибок, мы будем стараться не повторять тех же ошибок, которые мы сделали, потому что когда вы повторяете одну и ту же ошибку, и повторяете, и повторяете, и повторяете, это означает, что либо уровень не очень высокий, либо у нас есть какие-то когнитивные проблемы, это точно. Итак, мы делаем ошибки, но мы не должны повторять одну и ту же ошибку снова и снова. Детально анализируя ошибки, которые мы допустили в этих двух играх, как мы делаем это с игроками, мы, конечно, надеемся, что не будем повторять те же ошибки снова. Сколько времени пройдет, прежде чем мы увидим команду, с которой я действительно идентифицирую себя и которая мне очень нравится? Честно говоря, я не знаю, потому что во вторник мы играем с «Челси», через три дня – с «Порту», а потом игроки уезжают в сборные. Мне сказали, что мы будем играть здесь в 8-ми на 8 в течение 15 дней, но здесь шесть тренеров и два игрока, даже не шесть игроков и два тренера, так что мы будем играть здесь с Аурснесом и... каким-то парнем, я даже не знаю, кто он (улыбается)... а их нет; а потом они приедут. Когда они приедут, некоторые приедут во вторник, другие в среду, другие в четверг; затем директор Марио Бранко правильно угадал в жеребьевке португальского Кубка. Я сказал ему: «Синтренсе», «Атлетико да Мальвейра», «Атлетико Клубе де Португал». А он сказал: «Чавес» (улыбается). Так что это совсем не помогает, а потом мы едем в Ньюкасл. Это сложно, очень сложно, поэтому обычно предсезонная подготовка используется для определения принципов, а затем вы работаете в соответствии с этими принципами, но принципы уже определены. Принять команду на этом этапе, очевидно, нелегко для тренера, и еще сложнее ответить на ваш вопрос о том, когда я думаю... Я должен быть позитивным и сказать, что матч в пятницу будет немного больше похож на то, что мне нравится. Как я сказал игрокам, если мы сможем в первом тайме сделать то, что сделали во втором, то, безусловно, будет легче выиграть. Вы не задавали вопросов о «Жил Висенте», поэтому я воспользуюсь возможностью ответить на вопрос, который не был задан. Поздравляю Сезара Пейшоту, который является одним из многих моих игроков, ставших тренерами. Команда хорошая, у нее есть тренерский подход, она хорошо организована, это не только хорошие игроки, но и хорошая команда как единое целое. По-моему, в последний раз я был с Сезаром в финале Лиги чемпионов, с тех пор я с ним не встречался, так что будет приятно увидеться с ним, давайте, нам нужно выиграть, и мы должны думать, что это будет завтра в пятницу.

– И, если позволите, Бруно Лаже не считал Баррейро оборонительным полузащитником. Как вы думаете, в какой роли этот игрок может быть наиболее эффективен и как он может внести наибольший вклад, если, например, он заменит Барренечеа в этой игре?

– Бруно, безусловно, знает игроков лучше, чем я. Я анализировал их игру против нас, он работал с ними месяцами и часами, так что, очевидно, он знает игроков лучше, чем я. Я согласен с Бруно в том, что Леандро Баррейро – игрок, который хорошо выбирает момент для выхода в штрафную. Он игрок, который, если будет позиционным, я думаю, будет немного страдать, но, например, в Вила-дас-Авеш, когда я поменял Энцо Барренечеа на Леандро Баррейро, он перешел на позицию опорника. Он игрок, который всегда готов, как я часто говорю, он хороший солдат, он тот, кто старается делать то, что от него требуют, он быстрый, у него хороший переход в оборону, чтобы остановить контратаки более оборонительной команды, он, безусловно, также может стать оборонительным полузащитником, но я согласен с Бруно в том, что он игрок, который имеет больше намерений и даже опасен, когда идет сзади.

Матч между «Бенфикой» и «Жил Висенте» состоится 26 сентября в 22:15 по Киеву.

