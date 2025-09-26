Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги есть одна проблема. С этим не каждый справится»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 10:21 | Обновлено 26 сентября 2025, 11:07
Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги есть одна проблема. С этим не каждый справится»

Коуч Эпицентра рассказал о психологических проблемах Владислава Супряги

26 сентября 2025, 10:21 | Обновлено 26 сентября 2025, 11:07
Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги есть одна проблема. С этим не каждый справится»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал о главной проблеме украинского форварда Владислава Супряги, ныне выступающего за клуб из Каменец-Подольского.

«У Влада одна проблема, которая лежит в психологии. Во многом ему испортили карьеру медиа, поднявших планку, с которой не каждый справится. До травмы он хорошо работал на тренировках.

В игровых моментах может не все получается, но в любой момент его может прорвать. Так и случилось с Кривбассом. К счастью, избежал перелома», – сказал Нагорняк.

В прошлом уик-енде Владислав отличился первым голом за Эпицентр, поразив ворота Кривбасса, но получил неприятное повреждение.

травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Банку огурцов с молоком, мб прорвет, а так то слабый во всех отношениях просто нап вот и все, надо было сидеть ск сиделось в том Днепре и не дергаться 
