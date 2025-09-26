Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги есть одна проблема. С этим не каждый справится»
Коуч Эпицентра рассказал о психологических проблемах Владислава Супряги
Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал о главной проблеме украинского форварда Владислава Супряги, ныне выступающего за клуб из Каменец-Подольского.
«У Влада одна проблема, которая лежит в психологии. Во многом ему испортили карьеру медиа, поднявших планку, с которой не каждый справится. До травмы он хорошо работал на тренировках.
В игровых моментах может не все получается, но в любой момент его может прорвать. Так и случилось с Кривбассом. К счастью, избежал перелома», – сказал Нагорняк.
В прошлом уик-енде Владислав отличился первым голом за Эпицентр, поразив ворота Кривбасса, но получил неприятное повреждение.
