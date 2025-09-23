Супряга выступил с заявлением после дебютного гола за Эпицентр
Владислав опубликовал пост в Instagram
В воскресенье, 21 сентября, Эпицентр в безумном матче уступил криворожскому Кривбассу в матче 6 тура Украинской Премьер-лиги.
Одним из голов отличился многострадальный украинский форвард Владислав Супряга, прервав свою голевую засуху. Но забитый мяч дал Владиславу ценой травмы.
После матча форвард обратился к фанатам, опубликовав сообщение на своей странице в Instagram: «Хочу поблагодарить всех за поддержку! Рука-рукой, но я надеюсь как можно скорее вернуться к игре», – написал Супряга.
В текущем сезоне на счету Владислава четыре матча и гол за Эпицентр. Его арендная сделка с клубом рассчитана до конца сезона. Ранее сообщалось, когда Супряга вернется на футбольное поле.
