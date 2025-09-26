Хавбек Жироны выбыл до конца сезона из-за травмы

Нидерландский хавбек «Жироны» Донни ван де Бек больше не сыграет в текущем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, причиной этого является травма, полученная 28-летним футболистом в игре с «Атлетиком» Бильбао. У Донни диагностирован разрыв сухожилья не левой ноге, он уже был прооперирован.

В текущем сезоне Донни ван де Бек провел 2 матча на клубном уровне, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что два украинца «Жироны» пропустят матч Ла Лиги.