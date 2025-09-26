Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Александрия – Полтава
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 10:19 | Обновлено 26 сентября 2025, 10:20
69
0

Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Александрия – Полтава

Матч УПЛ состоится 27 сентября в 13:00 по Киеву

26 сентября 2025, 10:19 | Обновлено 26 сентября 2025, 10:20
69
0
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Александрия – Полтава
ФК Александрия

25 сентября в 13:00 по киевскому времен состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Полтава».

Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После 6 туров чемпионата Украины «Александрия» с 4 баллами занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. «Полтава» также набрала 4 балла, но из-за худшей разницы мячей занимает 14-ю позицию.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Экс-звезда УПЛ: «В своих интервью Маркевич часто меня критиковал»
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Не создали достаточное количество моментов»
Источник: Динамо подписало голкипера донецкого Шахтера
Полтава чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26 сентября 2025, 08:58 0
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

Бельгийцу не понравилось судейство

Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Бокс | 26 сентября 2025, 03:46 53
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»

Пол Малиньяджи высказался об украинском городе

Проблемы Итаумы. Два известных боксера отказались выходить с ним в ринг
Бокс | 25.09.2025, 12:29
Проблемы Итаумы. Два известных боксера отказались выходить с ним в ринг
Проблемы Итаумы. Два известных боксера отказались выходить с ним в ринг
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26.09.2025, 04:57
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Футбол | 26.09.2025, 11:00
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 4
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем