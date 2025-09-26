Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Александрия – Полтава
Матч УПЛ состоится 27 сентября в 13:00 по Киеву
25 сентября в 13:00 по киевскому времен состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Полтава».
Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрии.
После 6 туров чемпионата Украины «Александрия» с 4 баллами занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. «Полтава» также набрала 4 балла, но из-за худшей разницы мячей занимает 14-ю позицию.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
