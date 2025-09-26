26.09.2025 01:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 1
ЛДУ Кито Проходит дальше
Кубок Либертадорес26 сентября 2025, 09:15 | Обновлено 26 сентября 2025, 09:16
58
0
Кубок Либертадореc: ЛДУ и Фламенго вышли в полуфинал
Четвертьфиналы турнира подошли к концу
26 сентября 2025, 09:15 | Обновлено 26 сентября 2025, 09:16
58
0
В пятницу, 26 сентября, состоялись матчи четвертьфинала Кубка Либетадорес.
- «Сан-Паулу» не смог совершить камбек, уступив в родных стенах «ЛДУ Кито».
- «Эстудиантес» сумел отыграть отрыв в один мяч в противостоянии с «Фламенго», но в серии пенальти уступил со счетом 4:2.
В полуфиналах Фламенго» встретится с «Расингом», а «ЛДУ Кито» сыграет с «Палмейрасом»
Кубок Либертадорес. Четвертьфиналы. Ответные матчи
Сан-Паулу – ЛДУ Кито – 0:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Медина, 41
Эстудиантес – Фламенго – 1:0 (пенальти – 2:4) (первый матч – 0:1)
Гол: Бенедетти, 45+2
Фото матчей:
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Jeison Medina (ЛДУ Кито).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 сентября 2025, 17:24 2
Костенко рассказал о ситуации с матчем против беларуси
Футбол | 25 сентября 2025, 19:37 6
Вместо криворожской команды в 1/8 финала сыграет соперник – ФК «Чернигов»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Комментарии 0
Популярные новости
25.09.2025, 13:55 18
25.09.2025, 15:14 56
24.09.2025, 19:45 10
24.09.2025, 23:56 11
25.09.2025, 07:08 6
24.09.2025, 16:40 1
25.09.2025, 06:05 9
25.09.2025, 06:23 2