Кубок Либертадореc: ЛДУ и Фламенго вышли в полуфинал

В пятницу, 26 сентября, состоялись матчи четвертьфинала Кубка Либетадорес.

«Сан-Паулу» не смог совершить камбек, уступив в родных стенах «ЛДУ Кито».

«Эстудиантес» сумел отыграть отрыв в один мяч в противостоянии с «Фламенго», но в серии пенальти уступил со счетом 4:2.

В полуфиналах Фламенго» встретится с «Расингом», а «ЛДУ Кито» сыграет с «Палмейрасом»

Кубок Либертадорес. Четвертьфиналы. Ответные матчи

Сан-Паулу – ЛДУ Кито – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Медина, 41

Эстудиантес – Фламенго – 1:0 (пенальти – 2:4) (первый матч – 0:1)

Гол: Бенедетти, 45+2

Фото матчей: