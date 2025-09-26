Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 09:15 | Обновлено 26 сентября 2025, 09:16
Кубок Либертадореc: ЛДУ и Фламенго вышли в полуфинал

Четвертьфиналы турнира подошли к концу

26 сентября 2025, 09:15 | Обновлено 26 сентября 2025, 09:16
Кубок Либертадореc: ЛДУ и Фламенго вышли в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Фламенго

В пятницу, 26 сентября, состоялись матчи четвертьфинала Кубка Либетадорес.

  • «Сан-Паулу» не смог совершить камбек, уступив в родных стенах «ЛДУ Кито».
  • «Эстудиантес» сумел отыграть отрыв в один мяч в противостоянии с «Фламенго», но в серии пенальти уступил со счетом 4:2.

В полуфиналах Фламенго» встретится с «Расингом», а «ЛДУ Кито» сыграет с «Палмейрасом»

Кубок Либертадорес. Четвертьфиналы. Ответные матчи

Сан-Паулу – ЛДУ Кито – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Медина, 41

Эстудиантес – Фламенго – 1:0 (пенальти – 2:4) (первый матч – 0:1)

Гол: Бенедетти, 45+2

Фото матчей:

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Jeison Medina (ЛДУ Кито).
ЛДУ Кито Фламенго Кубок Либертадорес Сан-Паулу Эстудиантес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
