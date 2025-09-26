Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Другие новости
26 сентября 2025, 01:41 |
172
0

Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026

Букмекеры считают, что испанский вундеркинд выиграет престижную награду в следующем году

26 сентября 2025, 01:41 |
172
0
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

После того, как вингер ПСЖ Усман Дембеле выиграл Золотой мяч во французском театре Шатле, букмекеры решили оценить шансы мировых звезд на престижную награду в следующем году.

Специалисты считают, что победу одержит испанский вундеркинд, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (3,30), который в этом году занял второе место. Конкуренцию талантливому футболисту сложит лидер мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (6,50).

Стоит отметить, что букмекеры оставили в тройке главных претендентов и Дембеле – его шансы оцениваются коэффициентом 7,00. За ним разместились вингер «сливочных» Винисиус Жуниор (9,00) и форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (11,00).

Нашлось место в десятке и легендарному игроку сборной Аргентины Лионелю Месси, который на данный момент выступает за «Интер Майами». Звездный вингер планирует продлить сотрудничество с клубом MLS и сыграть на чемпионате мира.

Шансы игроков на завоевание Золотого мяча в 2026 году:

  1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.30
  2. Килиан Мбаппе («Реал») – 6.50;
  3. Усман Дембеле (ПСЖ) – 7.00;
  4. Винисиус Жуниор («Реал») – 9.00;
  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 11.00;
  6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 14.00;
  7. Гарри Кейн («Бавария») – 14.00;
  8. Майкл Олисе («Бавария») – 17.00;
  9. Рафинья («Барселона») – 17.00;
  10. Джуд Беллингем («Реал») – 19.00;
  11. Лионель Месси («Интер Майами») – 21.00.
По теме:
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
Ман Сити согласовал контракт с ключевым игроком Жироны 2023/24
Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Усман Дембеле Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Мохамед Салах Гарри Кейн Майкл Олисе Рафинья Диас Джуд Беллингем Лионель Месси Барселона Реал Мадрид ПСЖ Манчестер Сити Ливерпуль Бавария Интер Майами Золотой мяч котировки букмекеров
Николай Титюк Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25 сентября 2025, 06:05 9
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Футбол | 26 сентября 2025, 01:35 0
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру

Бразилец хочет остаться в «Реале»

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25.09.2025, 06:23
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25.09.2025, 19:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 195
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 89
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем