Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Букмекеры считают, что испанский вундеркинд выиграет престижную награду в следующем году
После того, как вингер ПСЖ Усман Дембеле выиграл Золотой мяч во французском театре Шатле, букмекеры решили оценить шансы мировых звезд на престижную награду в следующем году.
Специалисты считают, что победу одержит испанский вундеркинд, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (3,30), который в этом году занял второе место. Конкуренцию талантливому футболисту сложит лидер мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (6,50).
Стоит отметить, что букмекеры оставили в тройке главных претендентов и Дембеле – его шансы оцениваются коэффициентом 7,00. За ним разместились вингер «сливочных» Винисиус Жуниор (9,00) и форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (11,00).
Нашлось место в десятке и легендарному игроку сборной Аргентины Лионелю Месси, который на данный момент выступает за «Интер Майами». Звездный вингер планирует продлить сотрудничество с клубом MLS и сыграть на чемпионате мира.
Шансы игроков на завоевание Золотого мяча в 2026 году:
- Ламин Ямаль («Барселона») – 3.30
- Килиан Мбаппе («Реал») – 6.50;
- Усман Дембеле (ПСЖ) – 7.00;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 9.00;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 11.00;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 14.00;
- Гарри Кейн («Бавария») – 14.00;
- Майкл Олисе («Бавария») – 17.00;
- Рафинья («Барселона») – 17.00;
- Джуд Беллингем («Реал») – 19.00;
- Лионель Месси («Интер Майами») – 21.00.
