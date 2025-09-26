Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026

После того, как вингер ПСЖ Усман Дембеле выиграл Золотой мяч во французском театре Шатле, букмекеры решили оценить шансы мировых звезд на престижную награду в следующем году.

Специалисты считают, что победу одержит испанский вундеркинд, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (3,30), который в этом году занял второе место. Конкуренцию талантливому футболисту сложит лидер мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (6,50).

Стоит отметить, что букмекеры оставили в тройке главных претендентов и Дембеле – его шансы оцениваются коэффициентом 7,00. За ним разместились вингер «сливочных» Винисиус Жуниор (9,00) и форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (11,00).

Нашлось место в десятке и легендарному игроку сборной Аргентины Лионелю Месси, который на данный момент выступает за «Интер Майами». Звездный вингер планирует продлить сотрудничество с клубом MLS и сыграть на чемпионате мира.

Шансы игроков на завоевание Золотого мяча в 2026 году: