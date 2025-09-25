В субботу, 27 сентября, львовские «Карпаты» примут «Динамо» в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все ключевые моменты матча можно будет увидеть в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию игры онлайн покажет телеканал UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta и Киевстар ТВ.