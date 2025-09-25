Украина. Премьер лига25 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Поединок пройдет 27 сентября в 18:00
25 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:39
В субботу, 27 сентября, львовские «Карпаты» примут «Динамо» в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове и начнется в 18:00 по киевскому времени.
Все ключевые моменты матча можно будет увидеть в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию игры онлайн покажет телеканал UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta и Киевстар ТВ.
