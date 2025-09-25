Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо

Поединок пройдет 27 сентября в 18:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
УПЛ. Карпаты – Динамо

В субботу, 27 сентября, львовские «Карпаты» примут «Динамо» в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все ключевые моменты матча можно будет увидеть в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию игры онлайн покажет телеканал UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta и Киевстар ТВ.

Динамо Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо где смотреть
