Бар ЛИН: «Для меня это особенная вещь, потому что я его очень уважаю»

Израильский полузащитник «Кривбасса» Бар Лин ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

– Как вас называют в команде?

– В моей прошлой команде меня все называли Барни. Это было мило, мне нравилось. А здесь, в новой команде, пока просто Бар Лин. Посмотрим, может быть, что–нибудь придумают.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Пожалуй, «Шахтер». Я знаю много израильских игроков, которые там играли, и всегда было интересно против них выступать.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Для меня – Ла Лига, испанский чемпионат. Я люблю стиль игры: тики–така, короткие передачи. И там играют две величайшие команды. Ну, а «Барселона» – лучшая, конечно.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Из игроков – Неймар. Я всегда смотрю его видео перед матчами, пытаюсь повторить эти невероятные действия, но, честно говоря, это очень трудно. Я бы спросил его: «Хочешь сходить со мной на вечеринку, повеселиться немного с семьями?». А из тренеров – Пеп Гвардиола. Он тренировал лучшую команду в истории, поэтому я очень его уважаю.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Пицца, шаурма. Особенно израильское блюдо Креплах – оно просто лучшее.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Если честно, не очень помню. Возможно, ужин с друзьями. А, точно... На шаурму.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– В моей стране – это «Ялла–ялла», то есть «давай, давай». А в Украине – «Спокойно». Часто его слышу и сам тоже использую.

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Это была форма Неймара из «ПСЖ». Для меня это особенная вещь, потому что я его очень уважаю. Я даже надевал эту футболку на свадьбу друзей, чтобы выразить ему свое уважение. Если моя девушка позволит, то и на свою свадьбу могу надеть ее с джинсами (улыбается).

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Люблю футбол, потому что это причина, по которой я просыпаюсь утром. Это моя страсть. Самое большое удовольствие в жизни – играть. А что раздражает – в футболе очень много взлетов и падений. Если у тебя слабая ментальность – ты не сможешь достичь успеха. Надо принимать, что иногда ты на дне, иногда – на вершине. Но всегда нужно держаться. Это трудно. Но мы должны это делать.