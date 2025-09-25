ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний суперталант подписал контракт с Ливерпулем
Рио Нгумоха подписал свой первый профессиональный контракт
Английский вингер «Ливерпуля» Рио Нгумоха подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «красных».
Срок соглашения между 17-летнми футболистом и чемпионом АПЛ не разглашается. С ноября 2024 до начала этого сезона Нгумоха выступал за молодежные команды «красных».
В текущем сезоне Рио Нгумоха провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что дорогостоящий новичок «Ливерпуля» порвал кресты.
Rio Ngumoha has signed his first professional contract with the Reds ✍️— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2025
Congratulations, Rio 👏
