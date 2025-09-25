Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний суперталант подписал контракт с Ливерпулем
Англия
25 сентября 2025, 19:00 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:01
Рио Нгумоха подписал свой первый профессиональный контракт

Ливерпуль. Рио Нгумоха

Английский вингер «Ливерпуля» Рио Нгумоха подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «красных».

Срок соглашения между 17-летнми футболистом и чемпионом АПЛ не разглашается. С ноября 2024 до начала этого сезона Нгумоха выступал за молодежные команды «красных».

В текущем сезоне Рио Нгумоха провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что дорогостоящий новичок «Ливерпуля» порвал кресты.

Даниил Кирияка Источник: ФК Ливерпуль
