Англия
24 сентября 2025, 16:50 |
Дорогой новичок Ливерпуля порвал кресты и больше не сыграет в 2025 году

Джованни Леони получил страшную травму в дебютном матче за новый клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Леони

Итальянский центральный защитник английского Ливерпуля Джованни Леони в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против Саутгемптона (2:1) получил травму крестообразной связки колена, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний футболист выбыл на значительный срок, но попытается восстановиться до завершения нынешнего сезона.

Драматичности ситуации добавляет то, что для Джованни Леони матч с Саутгемптоном был дебютной игрой в составе Ливерпуля после того, как мерсисайдцы летом 2025 года приобрели его у Пармы за 35 миллионов евро.

Комментарии
