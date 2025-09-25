Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Почти рекордсмены. Рома забила 150-й гол в Лиге Европы
Лига Европы
25 сентября 2025, 16:23
Почти рекордсмены. Рома забила 150-й гол в Лиге Европы

Больше «желто-красных» в соревновании имеет только одна команда

Почти рекордсмены. Рома забила 150-й гол в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» стала второй командой в истории Лиги Европы (начиная с 2009 года), которая забила 150 голов в турнире.

Это стало возможным после победы над «Ниццей» в выездном матче первого тура (2:1).

Интересным фактом является то, что «Рома» теперь имеет на 1 забитый мяч больше своих заклятых врагов – «Лацио» (149).

Рекордсменом Лиги Европы остается «Вильярреал», который забил 167 голов.

Команды с наибольшим количеством голов в истории Лиги Европы (с 2009 года)

  • 167 – Вильярреал
  • 150 – Рома
  • 149 – Лацио
  • 147 – Севилья
  • 143 – Байер
  • 138 – Манчестер Юнайтед
  • 134 – Спортинг
  • 131 – Тоттенхэм Хотспур
  • 129 – Брага
  • 126 – РБ Зальцбург

Во втором туре Лиги Европы «Рома» сыграет в Риме против «Лилля».

Рома Рим Лилль Ницца Лига Европы статистика Ницца - Рома Лацио Вильярреал
