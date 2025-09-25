Почти рекордсмены. Рома забила 150-й гол в Лиге Европы
Больше «желто-красных» в соревновании имеет только одна команда
«Рома» стала второй командой в истории Лиги Европы (начиная с 2009 года), которая забила 150 голов в турнире.
Это стало возможным после победы над «Ниццей» в выездном матче первого тура (2:1).
Интересным фактом является то, что «Рома» теперь имеет на 1 забитый мяч больше своих заклятых врагов – «Лацио» (149).
Рекордсменом Лиги Европы остается «Вильярреал», который забил 167 голов.
Команды с наибольшим количеством голов в истории Лиги Европы (с 2009 года)
- 167 – Вильярреал
- 150 – Рома
- 149 – Лацио
- 147 – Севилья
- 143 – Байер
- 138 – Манчестер Юнайтед
- 134 – Спортинг
- 131 – Тоттенхэм Хотспур
- 129 – Брага
- 126 – РБ Зальцбург
Во втором туре Лиги Европы «Рома» сыграет в Риме против «Лилля».
La Roma va 💪 con Ndicka e Mancini... e sorpassa la Lazio nella classifica delle squadre con più reti segnate ⚽ nella storia dell'Europa League.#UEL #Roma #NiceRoma pic.twitter.com/x1oBvixjpm— Transfermarkt.it (@TMit_news) September 25, 2025
