Почти рекордсмены. Рома забила 150-й гол в Лиге Европы

«Рома» стала второй командой в истории Лиги Европы (начиная с 2009 года), которая забила 150 голов в турнире.

Это стало возможным после победы над «Ниццей» в выездном матче первого тура (2:1).

Интересным фактом является то, что «Рома» теперь имеет на 1 забитый мяч больше своих заклятых врагов – «Лацио» (149).

Рекордсменом Лиги Европы остается «Вильярреал», который забил 167 голов.

Команды с наибольшим количеством голов в истории Лиги Европы (с 2009 года)

167 – Вильярреал

150 – Рома

149 – Лацио

147 – Севилья

143 – Байер

138 – Манчестер Юнайтед

134 – Спортинг

131 – Тоттенхэм Хотспур

129 – Брага

126 – РБ Зальцбург

Во втором туре Лиги Европы «Рома» сыграет в Риме против «Лилля».