Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, насколько выбыл из строя капитан Вереса
Кубок Украины
25 сентября 2025, 13:44
Стало известно, насколько выбыл из строя капитан Вереса

Опорный полузащитник Игорь Харатин получил травму

Стало известно, насколько выбыл из строя капитан Вереса
НК Верес Ровно. Игорь Харатин

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Локомотив» – «Верес» капитан ровенского клуба Игорь Харатин уже на 8-й минуте вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, один из ключевых игроков «Вереса» не избежал повреждения задней поверхности бедра, поэтому его участие в календарном поединке седьмого тура Украинской Премьер-лиги с «Полесьем», который запланирован на 29 сентября, под вопросом.

По имеющейся информации, окончательное решение клубный медперсонал примет после того, как Харатин воспользуется услугами МРТ. На данный момент в активе футболистов «Вереса» семь очков и они занимают девятое место в чемпионате.

После того, как были сыграны все поединки 1/16 финала Кубка Украины, определились все участники следующего раунда.

Кубок Украины по футболу Локомотив Киев Верес Ровно Игорь Харатин травма инсайд
