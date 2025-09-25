Стало известно, насколько выбыл из строя капитан Вереса

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Локомотив» – «Верес» капитан ровенского клуба Игорь Харатин уже на 8-й минуте вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, один из ключевых игроков «Вереса» не избежал повреждения задней поверхности бедра, поэтому его участие в календарном поединке седьмого тура Украинской Премьер-лиги с «Полесьем», который запланирован на 29 сентября, под вопросом.

По имеющейся информации, окончательное решение клубный медперсонал примет после того, как Харатин воспользуется услугами МРТ. На данный момент в активе футболистов «Вереса» семь очков и они занимают девятое место в чемпионате.

После того, как были сыграны все поединки 1/16 финала Кубка Украины, определились все участники следующего раунда.