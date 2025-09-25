Стало известно, почему Черноморец выставил резерв против аматоров в Кубке

Президент любительского «Агротеха» Сергей Саусь прокомментировал сенсационную победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Украины против одесского «Черноморца». Кроме того, функционер рассказал, почему соперник выставил против них резервный состав:

– Для меня победа над «Черноморцем» не стала сенсацией. Я верил, всегда верю в своих ребят. Я знаю, что они могут. У наших футболистов тоже есть определенный уровень, пусть мы и аматорский клуб.

– Вы согласитесь с тем, что «Черноморец» поплатился поражением за свое пренебрежительное отношение к «Агротеху»? Я о том, что главный тренер «моряков» Александр Кучер выставил второй состав.

– Общался с представителями администрации «Черноморца» и они объяснили такое решение Кучера (выставить на игру не основной состав – прим) тем, что у них очень важный матч впереди в Первой лиге. Может, нас и недооценили.

– У вас аматорский клуб, но, премиальные игрокам будут?

– Премиальные уже выплачены. Сумму вам не озвучу, но скажу, что недовольных в команде нет.

– Кого бы хотели получить в соперники на стадии 1/8 финала?

– «Ингулец». Было бы хорошее региональное дерби.

– «Динамо» или «Шахтер», нет?

– Это не наш уровень. В 1/32 и 1/16 нам и так нам доставались сильные соперники – «Эпицентр» и «Черноморец» – поэтому хочется, чтобы на этот раз при жеребьевке соперник достался немного слабее предыдущих, – рассказал президент «Агротеха».

В воскресенье, 28 сентября, одесский клуб сыграет на домашней арене против «Агробизнеса» в матче Первой лиги. Подопечные Кучера на данный момент лидируют в турнирной таблице, а их будущий соперник разместился на третьей позиции.