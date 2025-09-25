Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 11:35 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:39
1044
5

Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце

Руководство киевлян рассчитывает на румынского форварда

25 сентября 2025, 11:35 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:39
1044
5
Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

24 сентября в румынских СМИ появилась информация, что киевское «Динамо» зимой планирует избавиться от румынского форварда Владислава Бленуце.

Однако, как сообщает анонимный Telegram-канал «Идеальное Динамо», эти слухи не соответствуют действительности.

Отмечается, что в столичном клубе рассчитывают на Бленуце и ждут, когда он адаптируется к коллективу.

На данный момент на счету Владислава Бленуце 3 официальных матча за киевскую команду, но голевыми действиями за киевскую команду пока так и не отличился.

Перед трансфером в Украину у Бленуце были варианты с переездом в Россию, Саудовскую Аравию, Израиль, а также возможность перейти в другой клуб из Румынии.

По теме:
Суркис поздравил Беланова: «Ваша фигура – символ величия Динамо»
Соперник Динамо в ЛК потерял защитника на семь месяцев. Он сыграл 26 минут
ВИДЕО. Динамо показало бэкстейдж матча против NAVI в CS2
Владислав Бленуце Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Футбол | 24 сентября 2025, 19:45 9
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики

Анатолий зарабатывает в команде больше других

Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Футбол | 25 сентября 2025, 10:24 0
Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги

Бандейра и Хрвое Илич больше не планируют играть в составе криворожского «Кривбасса»

Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Футбол | 25.09.2025, 09:41
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Січкаренко
Типу Герреро може забити в пусті... Вони два однакові дуби, тільки Герреро вже в Україні грає років з п'ять 
Ответить
0
Денис Брегін
хлам,шлак,непотріб,нездара-критерії за якими скаутська служба обирає гравців для ДК.
Ответить
-1
VIPsector1
Віддати в оренду та забути довіку. Ніколи не знаєш, коли купляєш, яке гівно буде в «красівой коробочке»… Да, Рахмильевич?!
Ответить
-1
Xvalenok03
Тут даже политику не обязательно всаоминать.
Игрок в трех метрах от ворот противника даже по мячу попасть не может. Не то что в створ
Ответить
-1
Перець
Він тільки в свої ворота може забивати, а в чужі з 2 метрів попасти неможе
Ответить
-1
Популярные новости
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем