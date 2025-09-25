Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце

24 сентября в румынских СМИ появилась информация, что киевское «Динамо» зимой планирует избавиться от румынского форварда Владислава Бленуце.

Однако, как сообщает анонимный Telegram-канал «Идеальное Динамо», эти слухи не соответствуют действительности.

Отмечается, что в столичном клубе рассчитывают на Бленуце и ждут, когда он адаптируется к коллективу.

На данный момент на счету Владислава Бленуце 3 официальных матча за киевскую команду, но голевыми действиями за киевскую команду пока так и не отличился.

Перед трансфером в Украину у Бленуце были варианты с переездом в Россию, Саудовскую Аравию, Израиль, а также возможность перейти в другой клуб из Румынии.