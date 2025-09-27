Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Отец известного украинского футболиста получил тяжелое ранение на войне
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 00:40 |
393
0

Отец известного украинского футболиста получил тяжелое ранение на войне

Даниил Игнатенко рассказал неприятные новости

УАФ. Даниил Игнатенко

Бывший футболист сборной Украины Даниил Игнатенко, который сейчас играет за «Слован», рассказал, что его отец получил тяжелое ранение на войне.

«Война очень повлияла на меня. Мой папа воевал и получил тяжелое ранение. Бабушка и два дедушки остались в Украине и ежедневно находятся под обстрелами. Это больно и выбивает из равновесия. Многие мои друзья и бывшие тренеры сейчас в опасности. Я думаю о них каждый день», – сказал Игнатенко.

Ранее воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко рассказал, что отказался от ряда предложений от клубов из чемпионата Украины по футболу.

По теме:
Футболист-любитель погиб в результате удара дроном-камикадзе
Российские авиабомбы уничтожили зал, где готовился олимпийский чемпион
На войне погиб тренер по легкой атлетике, сын завкафедры НУФВСУ
Даниил Игнатенко российско-украинская война Слован Братислава
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
