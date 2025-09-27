Отец известного украинского футболиста получил тяжелое ранение на войне

Бывший футболист сборной Украины Даниил Игнатенко, который сейчас играет за «Слован», рассказал, что его отец получил тяжелое ранение на войне.

«Война очень повлияла на меня. Мой папа воевал и получил тяжелое ранение. Бабушка и два дедушки остались в Украине и ежедневно находятся под обстрелами. Это больно и выбивает из равновесия. Многие мои друзья и бывшие тренеры сейчас в опасности. Я думаю о них каждый день», – сказал Игнатенко.

Ранее воспитанник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко рассказал, что отказался от ряда предложений от клубов из чемпионата Украины по футболу.