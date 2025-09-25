ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
24 сентября состоялось три поединка 1/16 финала, дальше прошли Парма, Венеция и Комо
24 сентября состоялось три матча 1/16 финала Кубка Италии 2025/26.
В двух поединках понадобилась серия пенальти: Парма одолела Специю (2:2, пен. 4:3), а Венеция прошла Верону (0:0, пен. 5:4).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игровой день завершила встречу между Комо и Сассуоло. Подопечные Сеска Фебрагаса еще в первом тайме успели разгромить соперников – 3:0.
25 числа пройдут две последние игры 1/16 финала Кубка Италии: Дженоа – Эмполи и Торино – Пиза.
Кубок Италии 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября
- Парма – Специя – 2:2 (пен. 4:3)
Голы: Бричги 26, Пеллегрино, 45+1 – Аурелио, 44, Лападула, 82
Удаление: Пликко, 76
- Комо – Сассуоло – 3:0
Голы: Родригес, 2, 41, Дувикас, 24
- Верона – Венеция – 0:0 (пен. 4:5)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги
Денис Гармаш, Сергей Рыбалка не попали в состав одесского клуба из-за решения президента