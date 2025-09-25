Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
Кубок Италии
Парма
24.09.2025 18:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Специя
Кубок Италии
ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска

24 сентября состоялось три поединка 1/16 финала, дальше прошли Парма, Венеция и Комо

ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

24 сентября состоялось три матча 1/16 финала Кубка Италии 2025/26.

В двух поединках понадобилась серия пенальти: Парма одолела Специю (2:2, пен. 4:3), а Венеция прошла Верону (0:0, пен. 5:4).

Игровой день завершила встречу между Комо и Сассуоло. Подопечные Сеска Фебрагаса еще в первом тайме успели разгромить соперников – 3:0.

25 числа пройдут две последние игры 1/16 финала Кубка Италии: Дженоа – Эмполи и Торино – Пиза.

Кубок Италии 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября

  • Парма – Специя – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Бричги 26, Пеллегрино, 45+1 – Аурелио, 44, Лападула, 82

Удаление: Пликко, 76

  • Комо – Сассуоло – 3:0

Голы: Родригес, 2, 41, Дувикас, 24

  • Верона – Венеция – 0:0 (пен. 4:5)

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Christian Ordonez (Парма).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Фелипе Джек (Специя).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Адриан Бернабе (Парма).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Vanja Vlahovic (Специя).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдулайе Ндиайе (Парма).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рашид Куда (Специя).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Патрик Кутроне (Парма).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Лападула (Специя), асcист Christian Comotto.
78’
Элиа Пликко (Парма) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Матео Пеллегрино (Парма), асcист Адриан Бенедычак.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Giuseppe Aurelio (Специя), асcист Лука Виньяли.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Sascha Britschgi (Парма).
Тоттенхэм – Донкастер – 3:0. Бисиклета Пальиньи. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Фрайбург и Базель выдали матч Лиги Европы на три гола
Порт Вейл – Арсенал – 0:2. Как забил Эберечи Эзе. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор Кубок Италии по футболу Сеск Фабрегас Комо Сассуоло Верона Венеция серия пенальти удаление (красная карточка) Парма Специя
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
