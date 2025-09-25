ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска

24 сентября состоялось три матча 1/16 финала Кубка Италии 2025/26.

В двух поединках понадобилась серия пенальти: Парма одолела Специю (2:2, пен. 4:3), а Венеция прошла Верону (0:0, пен. 5:4).

Игровой день завершила встречу между Комо и Сассуоло. Подопечные Сеска Фебрагаса еще в первом тайме успели разгромить соперников – 3:0.

25 числа пройдут две последние игры 1/16 финала Кубка Италии: Дженоа – Эмполи и Торино – Пиза.

Кубок Италии 2025/26. 1/16 финала, 24 сентября

Парма – Специя – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Бричги 26, Пеллегрино, 45+1 – Аурелио, 44, Лападула, 82

Удаление: Пликко, 76

Комо – Сассуоло – 3:0

Голы: Родригес, 2, 41, Дувикас, 24