Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сколько у Антони? Стала известна оценка Зинченко за матч Бетис – Ноттингем
Лига Европы
25 сентября 2025, 03:59 |
203
0

Сколько у Антони? Стала известна оценка Зинченко за матч Бетис – Ноттингем

Встреча 1-го тура Лиги Европы завершилась со счетом 2:2, Александр отыграл весь поединок

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Статистический портал WhoScored поставил украинскому левому защитнику Александру Зинченко оценку в 6.9 балла за матч первого тура Лиги Европы между Бетисом и Ноттингемом Форест (2:2).

Зинченко отыграл весь поединок. Александр получил четвертую наивысшую оценку среди игроков Ноттингема.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За встречу Александр отметился 56 касаниями, отдал 32 точные передачи при 38 попытках (точность – 84%), трижды выводил партнеров на опасные удары и сделал один точный навес.

Из трех длинных передач две дошли до адресата, а также создал один явный момент для взятия ворот. В обороне – перехват, два выноса и ни одного раза не позволил себя обыграть. Выиграл три из девяти единоборств, допустил 10 потерь и трижды нарушил правила. Дополнительно заблокировал удар соперника (с xG 0,03) и один раз обыграл оппонента из двух попыток.

Лучшим игроком противостояния был признан автор гола + ассиста в составе Бетиса Антони – 9.0.

Оценки WhoScored за матч Бетис – Ноттингем Форест (2:2)

оценки WhoScored Александр Зинченко Антони (Матеус дос Сантос) Бетис Ноттингем Форест Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
