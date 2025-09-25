Сколько у Антони? Стала известна оценка Зинченко за матч Бетис – Ноттингем

Статистический портал WhoScored поставил украинскому левому защитнику Александру Зинченко оценку в 6.9 балла за матч первого тура Лиги Европы между Бетисом и Ноттингемом Форест (2:2).

Зинченко отыграл весь поединок. Александр получил четвертую наивысшую оценку среди игроков Ноттингема.

За встречу Александр отметился 56 касаниями, отдал 32 точные передачи при 38 попытках (точность – 84%), трижды выводил партнеров на опасные удары и сделал один точный навес.

Из трех длинных передач две дошли до адресата, а также создал один явный момент для взятия ворот. В обороне – перехват, два выноса и ни одного раза не позволил себя обыграть. Выиграл три из девяти единоборств, допустил 10 потерь и трижды нарушил правила. Дополнительно заблокировал удар соперника (с xG 0,03) и один раз обыграл оппонента из двух попыток.

Лучшим игроком противостояния был признан автор гола + ассиста в составе Бетиса Антони – 9.0.

Оценки WhoScored за матч Бетис – Ноттингем Форест (2:2)