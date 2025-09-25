Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Знали, что нас не обидят». Блохин – о премиальных в сборной Украины
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 11:54 | Обновлено 25 сентября 2025, 11:55
«Знали, что нас не обидят». Блохин – о премиальных в сборной Украины

Игроков сборной Украины не обижали финансово

Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин вспомнил, какие премиальные он получил за победу в Кубке Кубков в 1975 году, а также рассказал о премиях, которые получали игроки национальной команды в его бытность тренером.

«Являются ли деньги большой мотивацией в футболе? Когда мы первый раз выиграли Кубок Кубков – получили по 500 швейцарских франков. Что тут сказать? Другая жизнь была. Сейчас я не могу понять, как за игрока могут платить 100 миллионов или 120. Хорошо, я заплатил 120 миллионов, он сломал ногу или наркотик принял. И что делать? Но если ты работаешь и отрабатываешь эти деньги – я согласен.

В сборной Украины никто не знал, какие будут премиальные за игру. Могли сказать, что сто тысяч долларов премиальные за игру, а потом приходили и говорили: «Цена поднимается, потому что выиграли». Мы знали, что нас не обидят. Сумма только росла. Могла быть 10 тысяч за игру. А если выиграли – 13-15 тысяч. Разве плохо?

В Мексике на чемпионате мира Васильч (Валерий Лобановский, – Прим. Sport.ua) выбил нам премиальные 1200 долларов за победу. Сумасшедшие деньги, мы там землю грызли.

Я выбил, что игрок, который приезжает в сборную – получает тысячу долларов. За приезд. Казалось бы: что для них 1000 долларов? Но ничего – все забирали. Там казино, там еще что-то…», – рассказал Блохин на ютуб-канале Игорь Цыганык.

Олег Блохин сборная Украины по футболу
Сергей Цыба Источник: Игорь Цыганик
