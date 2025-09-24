Месси и компания. Статистика бывших звезд Европы в Интер Майами
Уже вскоре американский клуб сыграет очередной поединок в MLS
Аргентинский нападающий Лионель Месси в настоящее время является самым результативным игроком «Интер Майами» среди тех, кто выступал в Европе: 94 результативных действия (64 гола + 30 ассистов) в 76 матчах.
25 сентября состоится очередная игра MLS между командами «Нью-Йорк Сити» и «Интер Майами». Начало встречи – в 2:30 по Киеву.
В составе американского клуба играют и футболисты, которые ранее были партнерами Месси в «Барселоне» и сборной Аргентины: Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Родриго Де Пауль.
Статистика Месси и компании в составе Интер Майами
- Лионель Месси – 94 результативных действия (64 гола, 30 ассистов) в 76 матчах
- Луис Суарес – 66 результативных действий (38 голов, 28 ассистов) в 77 матчах
- Жорди Альба – 38 результативных действий (12 голов, 26 ассистов) в 91 матче
- Серхио Бускетс – 16 результативных действий (1 гол, 15 ассистов) в 104 матчах
- Родриго Де Пауль – 6 результативных действий в 12 матчах
📊 Messi, Suarez, Alba, Busquets, and De Paul at Inter Miami don’t get enough love 🤯 pic.twitter.com/XApBBtg8K8— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) September 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать
Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026