Major League Soccer
24 сентября 2025, 23:38 | Обновлено 24 сентября 2025, 23:39
Месси и компания. Статистика бывших звезд Европы в Интер Майами

Уже вскоре американский клуб сыграет очередной поединок в MLS

24 сентября 2025, 23:38 | Обновлено 24 сентября 2025, 23:39
Месси и компания. Статистика бывших звезд Европы в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Лионель Месси в настоящее время является самым результативным игроком «Интер Майами» среди тех, кто выступал в Европе: 94 результативных действия (64 гола + 30 ассистов) в 76 матчах.

25 сентября состоится очередная игра MLS между командами «Нью-Йорк Сити» и «Интер Майами». Начало встречи – в 2:30 по Киеву.

В составе американского клуба играют и футболисты, которые ранее были партнерами Месси в «Барселоне» и сборной Аргентины: Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Родриго Де Пауль.

Статистика Месси и компании в составе Интер Майами

  • Лионель Месси – 94 результативных действия (64 гола, 30 ассистов) в 76 матчах
  • Луис Суарес – 66 результативных действий (38 голов, 28 ассистов) в 77 матчах
  • Жорди Альба – 38 результативных действий (12 голов, 26 ассистов) в 91 матче
  • Серхио Бускетс – 16 результативных действий (1 гол, 15 ассистов) в 104 матчах
  • Родриго Де Пауль – 6 результативных действий в 12 матчах
Major League Soccer (MLS) Интер Майами статистика Барселона сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Родриго Де Пауль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
