Драма в Бельгии. Брюгге сыграл вничью со счетом 5:5 с командой Сидорчука

В бельгийской Лиге Жюпиле сыгран невероятный по напряжению перенесенный матч 5-го тура между Брюгге и Вестерло.

Матч на арене Ян Брейдель стал настоящим зрелищем, которое подарило болельщикам 10 забитых мячей. Игра завершилась со счетом 5:5.

Гости до перерыва вели благодаря голам Хосимара Алькосера и Начо. Брюгге смог ответить на четвертой компенсированной минуте первого тайма, отличился Николо Трезольди (2:1 в пользу гостей).

Во втором тайме команды устроили настоящую голевую перестрелку. Брюгге забил дважды подряд (Форбс и Сейс), однако Вестерло не сдался: дубль оформил Начо, а точный удар Сакамото снова вывел гостей вперед (4:3).

Казалось, что Брюгге сумел дожать соперника – сначала второй гол в матче оформил Трезольди, а уже в компенсированное время случился автогол Эмина Байрама. Однако Вестерло спас ничью голом на 90+8 минуте от Байрама, который исправил свою ошибку.

Украинский хавбек Вестерло Сергей Сидорчук не попал в заявку команды на матч. Его команда идет на 9-й позиции (10 очков).

Лидеры в Бельгии: Унион Сен-Жилуаз (20 очков), Андерлехт, Брюгге, Сент-Трюйден (по 14).

Чемпионат Бельгии

Перенесенный матч, 5-й тур, 24 сентября 2025

Брюгге – Вестерло – 5:5

Голы: Трезольди, 45+4, 86, Форбс, 49, Сейс, 55, Байрам, 90+2 (автогол) – Алькосер, 1, Начо, 45+2, 61, Сакамото, 68, Байрам, 90+8

Фотогалерея