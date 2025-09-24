ВИДЕО. Рома за три минуты полностью перевернула ход матча с Ниццей

В среду, 24 сентября, проходит матч первого тура основного этапа Лиги Европы 2025/26 между «Ниццей» и «Ромой».

Матч проходит на стадионе «Альянц Ривьера», который находится во французском городе Ницца.

В первом тайме команды голов не забивали. «Рома» сумела полностью перевернуть ход игры в начале второго тайма. Сначала открыл счет в матче Эван Ндика, забив на 52 минуте, а уже через три минуты преимущество подопечных Гасперини удвоил Джанлука Манчини.

Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

ВИДЕО. Рома за три минуты полностью перевернула матч с Ниццей