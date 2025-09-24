Известны стартовые составы на матч Ницца – Рома. Где Довбик?

В среду, 24 сентября, стартует групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.

В первом туре «Ницца» на своем поле на стадионе «Альянц Ривьера» примет итальянскую «Рому».

Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В стартовом составе «волков» заявлен украинский нападающий Артем Довбик.

Довбик проведет первый официальный матч в основе при новом тренере Джан Пьеро Гасперини. У украинца пока нет результативных действий в этом сезоне.