Лига Европы
24 сентября 2025, 21:00 |
Известны стартовые составы на матч Ницца – Рома. Где Довбик?

Матч начнется в 22:00

Известны стартовые составы на матч Ницца – Рома. Где Довбик?
колаж Sport.ua

В среду, 24 сентября, стартует групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.

В первом туре «Ницца» на своем поле на стадионе «Альянц Ривьера» примет итальянскую «Рому».

Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В стартовом составе «волков» заявлен украинский нападающий Артем Довбик.

Довбик проведет первый официальный матч в основе при новом тренере Джан Пьеро Гасперини. У украинца пока нет результативных действий в этом сезоне.

По теме:
Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Ноттингема на матч ЛЕ с Бетисом
Ноттингем и Астон Вилла имеют самые дорогие составы среди участников ЛЕ
Лига Европы. 1-й тур, матчи 24 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Джан Пьеро Гасперини стартовые составы Рома Рим Ницца Лига Европы Артем Довбик
