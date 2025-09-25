В четверг, 25 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между нидерландским «Гоу Эхед Иглс» и румынской «ФКСБ». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Гоу Эхед Иглс

Не слишком удачное начало сезона выдали «орлы». В поединке за Суперкубок Нидерландов команда со счетом 2:1 проиграла чемпиону страны «ПСВ», а за 6 игр Эредивизи набрала 9 зачетных пунктов. Такие результаты позволяют ей занимать 9 место турнирной таблицы чемпионата, уступая лидеру на 7 баллов.

В Лигу Европы коллектив квалифицировался благодаря победе в Кубке Нидерландов в прошлом сезоне.

ФКСБ

Румынский гигант неожиданно плохо приступил к новому сезону. После 10 поединков чемпионата на счету клуба только 7 зачетных пунктов, которые позволяют ему занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от первого места на данный момент составляет уже 16 очков.

Путь в еврокубках команда начала с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где она одолела сан-маринский «Виртус». Однако уже на следующем этапе отбора клуб проиграл «Шкендии», после чего в Лиге Европы победил «Дриту» и «Абердин» и получил право выступать на основном этапе турнира.

Личные встречи

Команды еще никогда не играли в очных играх.

Интересные факты

«Стяуа» пропустила 18 голов в текущем сезоне чемпионата Румынии – 3-й самый худший показатель среди всех команд.

«Стяуа» не одержала ни одной победы в последних 5-х выездных играх. На счету команды 4 поражения и ничья.

За 7 официальных игр в этом сезоне «Гоу Эхед Иглс» забили 12 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.