Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Благодаря быстрому голу. ФКСБ победил нидерландский Гоу Эхед Иглс
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс
25.09.2025 19:45 – FT 0 : 1
ФКСБ
Лига Европы
25 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:55
Благодаря быстрому голу. ФКСБ победил нидерландский Гоу Эхед Иглс

Румынская команда создала мини-сенсацию

Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября в первом матче основного этапа Лиги Европы нидерландский «Гоу Эхед Иглс» встретился с румынским «ФКСБ».

Хозяева поля считались фаворитами игры, однако быстрый гол соперника решил судьбу поединка.

Румыны отличились уже на 13-й минуте – автором победного мяча стал Давид Микулеску.

Нидерландцы далее пытались сравнять счёт, но все их попытки оказались тщетными. «Гоу Эхед Иглс» превзошёл соперника по многим показателям, кроме главного – результата на табло.

В итоге минимальная победа «ФКСБ» – 1:0.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября

Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния) – 0:1

Гол: Микулеску, 13

Гоу Эхед Иглс ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лига Европы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
