Благодаря быстрому голу. ФКСБ победил нидерландский Гоу Эхед Иглс
Румынская команда создала мини-сенсацию
25 сентября в первом матче основного этапа Лиги Европы нидерландский «Гоу Эхед Иглс» встретился с румынским «ФКСБ».
Хозяева поля считались фаворитами игры, однако быстрый гол соперника решил судьбу поединка.
Румыны отличились уже на 13-й минуте – автором победного мяча стал Давид Микулеску.
Нидерландцы далее пытались сравнять счёт, но все их попытки оказались тщетными. «Гоу Эхед Иглс» превзошёл соперника по многим показателям, кроме главного – результата на табло.
В итоге минимальная победа «ФКСБ» – 1:0.
Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября
Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния) – 0:1
Гол: Микулеску, 13
