«Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги

Наставник Жироны Мичел доволен, что команда в матче Ла Лиги сыграла вничью 1:1 с Атлетиком Бильбао. Это лишь второй набранный пункт каталонцев в сезоне.

«Первый тайм был невероятным, мы могли забивать больше. Но и один набранный пункт – отличный результат, учитывая нашу нынешнюю форму и последние матчи».

«Во втором тайме было сложнее, и это не должно удивлять, ведь мы играли на поле Атлетика, команды Лиги чемпионов. В целом, я доволен», – сказал Мичел.

Владислав Крапивцов провел матч в запасе, Виктор Цыганков травмирован, а Владислав Ванат отыграл 86 минут.