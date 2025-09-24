Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги
Испания
24 сентября 2025, 20:21 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:49
«Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги

Мичел доволен ничейный результатом

«Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник Жироны Мичел доволен, что команда в матче Ла Лиги сыграла вничью 1:1 с Атлетиком Бильбао. Это лишь второй набранный пункт каталонцев в сезоне.

«Первый тайм был невероятным, мы могли забивать больше. Но и один набранный пункт – отличный результат, учитывая нашу нынешнюю форму и последние матчи».

«Во втором тайме было сложнее, и это не должно удивлять, ведь мы играли на поле Атлетика, команды Лиги чемпионов. В целом, я доволен», – сказал Мичел.

Владислав Крапивцов провел матч в запасе, Виктор Цыганков травмирован, а Владислав Ванат отыграл 86 минут.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Атлетик Бильбао Владислав Ванат Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
