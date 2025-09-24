ВИДЕО. Аматоры показали эмоции после исторического достижения в Кубке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 сентября 2025, 18:02 | Обновлено 24 сентября 2025, 18:31
618
0

Агротех одержал победу над Черноморцем

Агротех

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины аматорский клуб «Агротех» из Тишковцев принимал на своем поле одесский «Черноморец».

Хозяева открыли счёт в первом тайме, а во втором пропустили гол.

Победителя определяли в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Агротеха».

После матча футболисты и руководство клуба не скрывали эмоций. «Агротех» стал первой аматорской командой, которая сыграет в 1/8 финала Кубка Украины.

На предварительном этапе команда выбила из турнира представителя УПЛ – «Эпицентр». В обоих кубковых матчах тишковчани одержали победу именно в серии послематчевых пенальти.

