ВИДЕО. Аматоры показали эмоции после исторического достижения в Кубке

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины аматорский клуб «Агротех» из Тишковцев принимал на своем поле одесский «Черноморец».

Хозяева открыли счёт в первом тайме, а во втором пропустили гол.

Победителя определяли в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Агротеха».

После матча футболисты и руководство клуба не скрывали эмоций. «Агротех» стал первой аматорской командой, которая сыграет в 1/8 финала Кубка Украины.

На предварительном этапе команда выбила из турнира представителя УПЛ – «Эпицентр». В обоих кубковых матчах тишковчани одержали победу именно в серии послематчевых пенальти.