ВИДЕО. Аматоры показали эмоции после исторического достижения в Кубке
Агротех одержал победу над Черноморцем
24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины аматорский клуб «Агротех» из Тишковцев принимал на своем поле одесский «Черноморец».
Хозяева открыли счёт в первом тайме, а во втором пропустили гол.
Победителя определяли в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Агротеха».
После матча футболисты и руководство клуба не скрывали эмоций. «Агротех» стал первой аматорской командой, которая сыграет в 1/8 финала Кубка Украины.
На предварительном этапе команда выбила из турнира представителя УПЛ – «Эпицентр». В обоих кубковых матчах тишковчани одержали победу именно в серии послематчевых пенальти.
