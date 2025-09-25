Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна оценил перспективы Андрея Ярмоленко на идентичной должности в киевском Динамо, которую Андрей займет по завершении профессиональной карьеры.

– Ты рад, что спортивным директором Динамо станет Андрей Ярмоленко?

– Да.

– Веришь в него?

– Конечно! В этом очень большой опыт. Он хороший парень. Ведет себя нормально – профессионал. Понимает футбол. Это легенда «Динамо». Я буду только рад, что Ярмоленко будет спортивным директором Динамо, – сказал Дарио.

Сам Андрей уже не раз заявлял, что нынешний сезон станет для него последним на профессиональном уровне. Игорь Суркис пообещал легендарному футболисту руководящий пост в структуре киевского клуба – Андрей станет спортивным директором киевского Динамо.