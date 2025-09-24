Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЕСКА: «В матчах против команд из дивизионов ниже надо играть по-другому»
Англия
24 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:11
55
0

МАРЕСКА: «В матчах против команд из дивизионов ниже надо играть по-другому»

Главный тренер Челси отреагировал на матч Кубка лиги с Линкольн Сити

24 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:11
55
0
МАРЕСКА: «В матчах против команд из дивизионов ниже надо играть по-другому»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал матч 3-го раунда Кубка английской лиги против Линкольн Сити (2:1):

«Иногда все зависит от желания, от борьбы за вторые мячи, но также от опыта, а я знаю, что некоторые игроки раньше не играли в подобных матчах. Джейми Гиттенс никогда не играл против команд Лиги 1 (третьего дивизиона) в таком матче. Йоррел Хато тоже никогда не играл в таком матче.

В подобных играх нужно действовать по-другому. Здесь важнее желание. Это уже не та же самая игра, нужно играть по-другому. У соперника вдвое больше желания в единоборствах и подобных моментах. Здесь дело не в мастерстве, а в желании, в борьбе за вторые мячи.

У нас было пять или шесть игроков, которые никогда раньше не играли в таком матче. Я спросил их перед игрой на командном собрании, у скольких есть такой опыт, ведь здесь нужно играть совсем по-другому. Если следующий матч Кубка лиги снова будет выездным против команды из Лиги 1 или Лиги 2, тогда вчерашний опыт точно станет полезным.

Итак, нам был нужен этот опыт – из-за возраста и недостатка опыта у игроков, которые еще никогда не играли в таких матчах. Поэтому игра была для нас полезной. Многие никогда не играли в подобных матчах, и им был нужен этот опыт. Вчера он оказался отличным, еще и потому, что мы победили».

По теме:
Тоттенхэм – Донкастер. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
МАРЕСКА: «В первом тайме Челси было немного тяжеловато»
Арне СЛОТ: «Это глупость. Ты должен контролировать свои эмоции»
Энцо Мареска Челси Линкольн Сити Кубок английской лиги по футболу пресс-конференция Джейми Байно-Гиттенс Йоррел Хато
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24 сентября 2025, 10:10 47
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать  

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 10
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Футбол | 23.09.2025, 22:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Футбол | 24.09.2025, 15:47
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
22.09.2025, 19:42 1
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем