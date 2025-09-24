МАРЕСКА: «В матчах против команд из дивизионов ниже надо играть по-другому»

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал матч 3-го раунда Кубка английской лиги против Линкольн Сити (2:1):

«Иногда все зависит от желания, от борьбы за вторые мячи, но также от опыта, а я знаю, что некоторые игроки раньше не играли в подобных матчах. Джейми Гиттенс никогда не играл против команд Лиги 1 (третьего дивизиона) в таком матче. Йоррел Хато тоже никогда не играл в таком матче.

В подобных играх нужно действовать по-другому. Здесь важнее желание. Это уже не та же самая игра, нужно играть по-другому. У соперника вдвое больше желания в единоборствах и подобных моментах. Здесь дело не в мастерстве, а в желании, в борьбе за вторые мячи.

У нас было пять или шесть игроков, которые никогда раньше не играли в таком матче. Я спросил их перед игрой на командном собрании, у скольких есть такой опыт, ведь здесь нужно играть совсем по-другому. Если следующий матч Кубка лиги снова будет выездным против команды из Лиги 1 или Лиги 2, тогда вчерашний опыт точно станет полезным.

Итак, нам был нужен этот опыт – из-за возраста и недостатка опыта у игроков, которые еще никогда не играли в таких матчах. Поэтому игра была для нас полезной. Многие никогда не играли в подобных матчах, и им был нужен этот опыт. Вчера он оказался отличным, еще и потому, что мы победили».