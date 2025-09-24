Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой
Турция
24 сентября 2025, 11:53 |
380
1

Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой

Экс-игрок «Фенербахче» Синан Энгин сообщил, что португальский тренер планировал свое увольнение

24 сентября 2025, 11:53 |
380
1
Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший футболист турецкого «Фенербахче» Синан Энгин обвинил главного тренера португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо в предательстве. По его информации, португальский специалист встречался с представителями лиссабонского клуба в августе, когда еше тренировал турецкий клуб:

«Жозе Моуринью встретился с юристами «Бенфики» в отеле перед игрой Лиги чемпионов. С тех пор он всё планировал, даже забронировал отдельный номер для встречи. УЕФА и ФИФА должны провести расследование!

Разговор о том, что «я не знаю вице-президента», и всё остальное были лишь уловкой с его стороны, чтобы добиться своего увольнения. Жозе Моуринью планировал уйти и добиться вылета «Фенербахче». Он даже спросил: «Что вы, ребята, делаете в Лиге чемпионов?» – разгневан Энгин.

Моуриньо покинул турецкий клуб после квалификации Лиги чемпионов, когда его подопечные уступили «Бенфике» по сумме двух встреч (0:0, 0:1). После этой неудачи и вылете команды в Лигу Европы президент «Фенербахче» решил прекратить сотрудничество с именитым тренером.

Стоит отметить, что Энгин – не первый, кто обвиняет Жозе. Ранее президент стамбульского клуба Али Коч обвинил Моуриньо в том, что тот специально уступил «орлам» в Лиге чемпионов, так как знал о будущем сотрудничестве.

По теме:
Динамо Загреб – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Определился с будущим. Лунин привлекал внимание трех клубов этим летом
Потеряет место в старте. Трабзонспор недоволен игроком сборной Украины
чемпионат Турции по футболу Фенербахче чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 14:40 0
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги

9 ставок на мид-уик, если брать экспрессом – коэффициент 284

Реал Сосьедад – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 сентября 2025, 11:32 0
Реал Сосьедад – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 сентября и начнется в 22:30 по Киеву

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23.09.2025, 14:32
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Шовковский повторил рекорд Реброва в Динамо после фиаско с Александрией
Футбол | 24.09.2025, 09:31
Шовковский повторил рекорд Реброва в Динамо после фиаско с Александрией
Шовковский повторил рекорд Реброва в Динамо после фиаско с Александрией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Йому якось пох 
Ответить
0
Популярные новости
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 80
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем