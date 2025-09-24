Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой

Бывший футболист турецкого «Фенербахче» Синан Энгин обвинил главного тренера португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо в предательстве. По его информации, португальский специалист встречался с представителями лиссабонского клуба в августе, когда еше тренировал турецкий клуб:

«Жозе Моуринью встретился с юристами «Бенфики» в отеле перед игрой Лиги чемпионов. С тех пор он всё планировал, даже забронировал отдельный номер для встречи. УЕФА и ФИФА должны провести расследование!

Разговор о том, что «я не знаю вице-президента», и всё остальное были лишь уловкой с его стороны, чтобы добиться своего увольнения. Жозе Моуринью планировал уйти и добиться вылета «Фенербахче». Он даже спросил: «Что вы, ребята, делаете в Лиге чемпионов?» – разгневан Энгин.

Моуриньо покинул турецкий клуб после квалификации Лиги чемпионов, когда его подопечные уступили «Бенфике» по сумме двух встреч (0:0, 0:1). После этой неудачи и вылете команды в Лигу Европы президент «Фенербахче» решил прекратить сотрудничество с именитым тренером.

Стоит отметить, что Энгин – не первый, кто обвиняет Жозе. Ранее президент стамбульского клуба Али Коч обвинил Моуриньо в том, что тот специально уступил «орлам» в Лиге чемпионов, так как знал о будущем сотрудничестве.