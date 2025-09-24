Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Севилья
23.09.2025 22:30 – FT 1 : 2
Вильярреал
Испания
24 сентября 2025, 03:23 | Обновлено 24 сентября 2025, 03:31
ВИДЕО. Гол Манора Соломона принес победу Вильярреалу над Севильей

Экс-игрок Шахтера расписался в воротах соперника на 86-й минуте

Манор Соломон

Вечером 23 сентября состоялся матч 6-го тура испанской Ла Лиги.

Севилья принимала Вильярреал и уступила со счетом 1:2.

Счет открыл форвард желтой субмарины Тани Олувасейи на 17-й минуте. Севилья сумела отыграться сразу после перерыва, на 51-й минуте точно пробил Джибриль Соу (1:1).

Однако в конце встречи Вильярреал забил победный гол. На 86-й минуте его автором стал Манор Соломон, экс-игрок Шахтера (2:1).

Севилья замыкает топ-10 (7 очков), а Вильярреал входит в тройку лучших в турнирной таблице (13 баллов). Впереди Реал (18) и Барселона (13).

Ла Лига. 6-й тур, 23 сентября

Севилья – Вильярреал – 1:2

Голы: Соу, 51 – Олувасейи, 17, Соломон, 86

Видео голов и обзор матча

Турнірна таблиця

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 6 6 0 0 14 - 3 27.09.25 17:15 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид 18
2 Барселона 5 4 1 0 16 - 3 25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12 - 5 27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10 - 9 26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол 11
5 Атлетик Бильбао 6 3 1 2 7 - 7 27.09.25 22:00 Вильярреал - Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано 10
6 Эльче 5 2 3 0 7 - 4 25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 9
7 Бетис 6 2 3 1 9 - 7 28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6 - 7 24.09.25 20:00 Хетафе - Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8 - 10 29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия 8
10 Севилья 6 2 1 3 10 - 10 28.09.25 15:00 Райо Вальекано - Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе 7
11 Алавес 5 2 1 2 5 - 5 24.09.25 20:00 Хетафе - Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 7
12 Атлетико Мадрид 5 1 3 1 6 - 5 24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4 - 4 25.09.25 20:30 Осасуна - Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 6
14 Райо Вальекано 5 1 2 2 5 - 6 24.09.25 22:30 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 5
15 Сельта 6 0 5 1 5 - 7 28.09.25 17:15 Эльче - Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта 5
16 Леванте 6 1 1 4 10 - 13 27.09.25 15:00 Хетафе - Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1 - 8 25.09.25 22:30 Реал Овьедо - Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5 - 9 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5 - 10 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 2
20 Жирона 6 0 2 4 3 - 16 26.09.25 22:00 Жирона - Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 2
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Вильярреал), асcист Жорж Микаутадзе.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Севилья).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Тани Олувасейи (Вильярреал), асcист Серхи Кардона.
