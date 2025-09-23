Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Севилья
23.09.2025 22:30 - : -
Вильярреал
Испания
23 сентября 2025, 11:38 |
Севилья – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 сентября и начнется в 22:30 по Киеву

23 сентября 2025, 11:38 |
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором Севилья встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда представляет собой живой образец того, как быстро можно утратить почти все - как минимум, в футболе высокого уровня. Совсем ведь недавно штамповали победы в Лиге Европы и стабильно держались в квартете лидеров в Примере - поговаривали о том, что следующим шагом может стать борьба за титул. Но в итоге сейчас это проект с хроническими уже финансовыми проблемами и скромными спортивными успехами. Весной всего в одно очко, 41 против 40, выиграли гонку у Леганеса за спасительное семнадцатое место.

Есть надежда, что сейчас прибавят, при Алмейде. Матиас начинал с пары поражений в Ла Лиге, не только с Атлетиком на выезде, но и с Хетафе дома. Но еще в августе впервые выиграли - 2:0 на поле Жироны. В этом месяце, после паузы на игры сборных, ограничившись дома ничьей с Эльче. Зато в крайнем туре победили в гостях у Алавеса.

Вильярреал

Клуб свой спад пережили в позапрошлом сезоне. Впрочем, неудачи были купированы, в том числе за счет возвращения на тренерский пост Марселино. В 2023/2024 он все же не успел вернуть подопечных в зону еврокубков. Но зато таким образом расписание следующего сезона оказалась непривычно мало насыщенным. И это помогло подняться на пятое место весной, чего хватило, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Первый блин там осенью оказался комом. Играя с Тоттенхэмом, испанцы там уступили из-за ошибки своего вратаря, причем, пропустив уже фактически в первой атаке, ничем не ответили англичанам. Перед этим команда, что в августе взяла семь очков в трех первых турах Примеры, проигрывала в первом осеннем поединке 0:2 Атлетико. Тем важнее было выиграть в субботу у Осасуны - там оформили волевые 2:1.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграны Вильярреалом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости продлят серию успешных матчей с этим соперником. Безопасной выглядит ставка на выездную победу с форой 0 (коэффициент - 1,64).

23 сентября 2025 -
22:30
Вильярреал
