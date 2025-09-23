23.09.2025 21:45 – FT 1 : 2
Англия23 сентября 2025, 23:59 |
Разгром от Брайтона, победы Фулхэма и Рэксхема, поражение Бернли
Состоялось 5 матчей кубка английской лиги
23 сентября 2025, 23:59 |
Во вторник, 23 сентября, состоялось 5 матчей третьего этапа кубка английской лиги.
- «Брайтон» в гостях разгромил «Барнсли» со счетом 6:0. Покером отличился Диего Гомес.
- «Кардифф» одолел «Бернли» со счетом 2:1.
- «Фулхэм» с Эмиля-Смита Роу одолел «Кембридж».
- «Уикомб» одолел «Уиган» со счетом 2:0.
- «Рэксхем» с дублем Бродхэда одолел «Рединг».
Кубок английской лиги. 3-й этап
Барнсли – Брайтон – 0:6
Голы: Диего Гомез, 9, 21, 33, 68, Хауэл, 87, Айари, 89
Бернли – Кардифф – 1:2
Голы: Флемминг, 56 – Колуилл, 30, Робинсон, 35
Фулхэм – Кембридж – 1:0
Гол: Эмиль Смит-Роу, 66
Уиган – Уикомб – 0:2
Голы: Бойд-Манс, 32, МакНили, 62
Рэксхем – Рединг – 2:0
Голы: Бродхэд, 57, 70
Фото матчей:
