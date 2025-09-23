Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Разгром от Брайтона, победы Фулхэма и Рэксхема, поражение Бернли

Состоялось 5 матчей кубка английской лиги

Разгром от Брайтона, победы Фулхэма и Рэксхема, поражение Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон

Во вторник, 23 сентября, состоялось 5 матчей третьего этапа кубка английской лиги.

  • «Брайтон» в гостях разгромил «Барнсли» со счетом 6:0. Покером отличился Диего Гомес.
  • «Кардифф» одолел «Бернли» со счетом 2:1.
  • «Фулхэм» с Эмиля-Смита Роу одолел «Кембридж».
  • «Уикомб» одолел «Уиган» со счетом 2:0.
  • «Рэксхем» с дублем Бродхэда одолел «Рединг».

Кубок английской лиги. 3-й этап

Барнсли – Брайтон – 0:6

Голы: Диего Гомез, 9, 21, 33, 68, Хауэл, 87, Айари, 89

Бернли – Кардифф – 1:2

Голы: Флемминг, 56 – Колуилл, 30, Робинсон, 35

Фулхэм – Кембридж – 1:0

Гол: Эмиль Смит-Роу, 66

Уиган – Уикомб – 0:2

Голы: Бойд-Манс, 32, МакНили, 62

Рэксхем – Рединг – 2:0

Голы: Бродхэд, 57, 70

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Кубок английской лиги по футболу Брайтон Барнсли Кардифф Сити Бернли Фулхэм Кембридж Уиган Рединг Рэксхем Эмиль Смит-Роу
