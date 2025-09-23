Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, когда вернется в строй капитан Руха
23 сентября 2025, 23:16 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:19
Стало известно, когда вернется в строй капитан Руха

Денис Пидгурский восстановился. Аутсайдер УПЛ хочет дать бой волкам в Кубке

Стало известно, когда вернется в строй капитан Руха
ФК Рух. Денис Пидгурский

Программа 1/16 финала Кубка Украины завершится 24 сентября противостоянием между львовским Рухом и житомирским Полесьем.

Как стало известно Sport.ua, повреждение у капитана львовян Дениса Пидгурского, из-за которого он пропустил поединок 6-го тура УПЛ с ЛНЗ, не оказалось серьезным, и он сможет помочь своей команде.

Несмотря на то, что у подопечных Ивана Федыка было меньше времени для подготовки к кубковому матчу, они настроены дать бой волкам и пробиться в следующий раунд.

Матч между «Рухом» и «Полесьем» во Львове начнется 24 сентября в 18:00.

