Стало известно, когда вернется в строй капитан Руха

Программа 1/16 финала Кубка Украины завершится 24 сентября противостоянием между львовским Рухом и житомирским Полесьем.

Как стало известно Sport.ua, повреждение у капитана львовян Дениса Пидгурского, из-за которого он пропустил поединок 6-го тура УПЛ с ЛНЗ, не оказалось серьезным, и он сможет помочь своей команде.

Несмотря на то, что у подопечных Ивана Федыка было меньше времени для подготовки к кубковому матчу, они настроены дать бой волкам и пробиться в следующий раунд.

Матч между «Рухом» и «Полесьем» во Львове начнется 24 сентября в 18:00.