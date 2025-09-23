Олег Лужный прокомментировал слухи о возможности возглавить сборную Украины
Украинский специалист впервые слышит о подобном
Украинский специалист Олег Лужный прокомментировал слухи о возможном назначении на пост тренера сборной Украины:
– Появилась информация, что в Доме футбола размышляют над заменой Сергея Реброва в сборной. Говорят, что и вашу кандидатуру серьезно рассматривают. Насколько это соответствует действительности, согласились бы вы на такое предложение?
– Первый раз такое слышу
Последним местом работы Олега Лужного было киевское «Динамо», где он с 2017 по 2019 год работал ассистентом главного тренера столичного гранда Александра Хацкевича.
