Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег Лужный прокомментировал слухи о возможности возглавить сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
23 сентября 2025, 21:51 |
1214
0

Олег Лужный прокомментировал слухи о возможности возглавить сборную Украины

Украинский специалист впервые слышит о подобном

23 сентября 2025, 21:51 |
1214
0
Олег Лужный прокомментировал слухи о возможности возглавить сборную Украины
ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Украинский специалист Олег Лужный прокомментировал слухи о возможном назначении на пост тренера сборной Украины:

– Появилась информация, что в Доме футбола размышляют над заменой Сергея Реброва в сборной. Говорят, что и вашу кандидатуру серьезно рассматривают. Насколько это соответствует действительности, согласились бы вы на такое предложение?

– Первый раз такое слышу

Последним местом работы Олега Лужного было киевское «Динамо», где он с 2017 по 2019 год работал ассистентом главного тренера столичного гранда Александра Хацкевича.

По теме:
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
сборная Украины по футболу Олег Лужный Сергей Ребров назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 30
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
Теннис | 23 сентября 2025, 15:40 27
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года

Элина опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделился своими чувствами

Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 23.09.2025, 08:25
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23.09.2025, 14:32
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Риу Аве
Футбол | 23.09.2025, 21:34
Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Риу Аве
Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Риу Аве
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
РЛС Рада
ну раз в первый раз слышит , значит уже все решено ! 
Ответить
0
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем