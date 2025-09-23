Ямаль угостил голодную делегацию Барселоны бургерами после Золотого мяча
Футболисты Барселоны накормили голодную делегацию каталонского клуба после гала-вечера в Париже
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что игроки каталонского клуба Ламин Ямаль и Пау Кубарси угостили гамбургерами всю делегацию сине-гранатовых по окончании церемонии вручения Золотого мяча-2025.
По словам Лапорты, 18-летний Ламаль был в хорошем настроении и много шутил после гала-вечера.
«В полночь после гала-вечера он принес нам всем гамбургеры, поскольку мы ничего не ели и были очень голодны. К слову, они были очень вкусными», – передает слова босса «Барселоны» RAC 1.
Золотой мяч-2025 прошел в понедельник, 22 сентября, в Париже. Испанский форвард Ямаль занял второе место в голосовании.
В апреле прошлого года Лапорта угостил игроков гамбургерами после победы над ПСЖ (3:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
🚨🎙️| Laporta: “On our way to the airport, we had barely eaten all day because of the travel and preparations for the ceremony, so we were really hungry. Then Lamine spotted a burger place, so he and Cubarsí stopped to buy food for everyone, and we ate it on the way. It was… pic.twitter.com/Ozekawe8S4— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 23, 2025
