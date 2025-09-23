Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль угостил голодную делегацию Барселоны бургерами после Золотого мяча
Другие новости
23 сентября 2025, 18:52 |
368
0

Ямаль угостил голодную делегацию Барселоны бургерами после Золотого мяча

Футболисты Барселоны накормили голодную делегацию каталонского клуба после гала-вечера в Париже

23 сентября 2025, 18:52 |
368
0
Ямаль угостил голодную делегацию Барселоны бургерами после Золотого мяча
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ламин Ямаль

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что игроки каталонского клуба Ламин Ямаль и Пау Кубарси угостили гамбургерами всю делегацию сине-гранатовых по окончании церемонии вручения Золотого мяча-2025.

По словам Лапорты, 18-летний Ламаль был в хорошем настроении и много шутил после гала-вечера.

«В полночь после гала-вечера он принес нам всем гамбургеры, поскольку мы ничего не ели и были очень голодны. К слову, они были очень вкусными», – передает слова босса «Барселоны» RAC 1.

Золотой мяч-2025 прошел в понедельник, 22 сентября, в Париже. Испанский форвард Ямаль занял второе место в голосовании.

В апреле прошлого года Лапорта угостил игроков гамбургерами после победы над ПСЖ (3:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

По теме:
ФОТО. Таинственная жена Усмана Дембеле поздравила его с Золотым мячом
Барселона приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом
Барселона намерена выкупить у МЮ Рэшфорда. Но хочет снизить цену
Барселона Ламин Ямаль Жоан Лапорта Золотой мяч lifestyle
Оксана Баландина Источник: RAC1
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22 сентября 2025, 23:59 10
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 13:32 1
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги

Не только о «Барселоне» и «Реале»

Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Футбол | 23.09.2025, 11:26
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Сыграет ли Ванат? Обнародованы стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
Футбол | 23.09.2025, 19:05
Сыграет ли Ванат? Обнародованы стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
Сыграет ли Ванат? Обнародованы стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 17
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 13
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем