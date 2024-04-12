Президент Барселоны угостил игроков гамбургерами после победы над ПСЖ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта угостил игроков гамбургерами после победы над ПСЖ (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, Лапорта после матча лично поздравил каждого игрока. Однако реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов.

Перед игрой Лапорта не произносил речей перед командой и не обещал призовых, а после финального свистка он заказал гамбургеры в одном из ресторанов Парижа.

Отметим, что ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.