Лига чемпионов12 апреля 2024, 12:30 |
287
0
Президент Барселоны угостил игроков гамбургерами после победы над ПСЖ
Реакция Жоана Лапорты на положительный результат была весьма сдержанной
12 апреля 2024, 12:30 |
287
0
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта угостил игроков гамбургерами после победы над ПСЖ (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает AS, Лапорта после матча лично поздравил каждого игрока. Однако реакция президента «Барселоны» на эту победу была весьма сдержанной, что удивило футболистов.
Перед игрой Лапорта не произносил речей перед командой и не обещал призовых, а после финального свистка он заказал гамбургеры в одном из ресторанов Парижа.
Отметим, что ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2024, 23:50 48
Команда Гасперини одной ногой уже в полуфинале
Хоккей | 12 апреля 2024, 08:52 2
Хороший день для Пингвинов
Бокс | 11.04.2024, 16:28
Зимние виды | 11.04.2024, 14:37
Футбол | 12.04.2024, 12:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2024, 13:45 9
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
11.04.2024, 09:05 2
10.04.2024, 16:32
11.04.2024, 08:22 11
10.04.2024, 21:15 2