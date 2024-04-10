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Лига Чемпионов
ПСЖ
10.04.2024 22:00 – FT 2 : 3
Барселона
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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 23:53 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:43
1340
7

Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ

Каталонцы приблизились к полуфиналу Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 23:53 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:43
1340
7
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились ПСЖ и «Барселона».

После стартового свистка «красно-синие» взяли мяч под контроль, а каталонцы начали встречу вторым номером. При этом обе команды действовали осторожно, пытаясь не допускать потерь мяча. Активностью пытался внести сумятицу в защитные построения соперников Мбаппе, но «блаугранас» играли внимательно.

Через некоторое время гости освоились на поле «Парк-де-Пренс» и начали подбираться к штрафной парижского клуба. Первый опасный момент состоялся после стандартного положения. Доннарумма ошибся на выходе и Левандовски пробил головой. Свою команду выручил Мендеш, который выбил мяч с линии ворот. Вскоре Доннарумма среагировал на удар Рафиньи из-за пределов штрафной.

Счет был открыт незадолго до перерыва. После прострела Ямаля Доннарумма на выходе не сумел перехватить мяч, и Рафинья переправил футбольный снаряд в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Начало второй половины встречи стало обескураживающим для каталонцев. Сначала Дембеле из угла штрафной точно пробил под перекладину, а через несколько минут после передачи на ход от Руиса точным ударом завершил атаку Витинья. На кураже парижане продолжили атаковать и едва не увеличили свое преимущество. Баркола бил из угла штрафной, и тер Стеген перевел мяч в перекладину.

В середине второго тайма «блаугранас» сумели выровнять игру и сравняли цифры на табло. Педри, который несколько мгновений находился на поле после выхода на замену, исполнил ювелирный заброс на ход Рафинье, и бразилец слёта отправил мяч в ворота.

Парижане снова взяли мяч под контроль и попытались обострить ситуацию у штрафной соперников. Должен был забивать Дембеле, но после его удара из угла штрафной мяч попал в дальнюю штангу. А вот каталонцы свой очередной шанс использовали сполна. И сделал это снова футболист, только вошедший в игру со скамейки запасных. Кристенсен из пределов вратарской замкнул навес с углового.

Getty Images/Global Images Ukraine

В оставшееся время парижане предпринимали безуспешные попытки вырвать ничью. «Барселона» удержала победный результат. Ответный матч команды проведут 16 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Барселона» – 2:3

Голы: Дембеле (48), Витинья (51) – Рафинья (37, 62), Кристенсен (77)

Предупреждения: Витинья (65), Бералдо (89) – Серхи Роберто (34), Кубарси (82), Кристенсен (88), Фермин (89)

ПСЖ: Доннарумма, Нуну Мендеш, Бералдо, Эрнандес, Маркиньос, Руис (Гонсало Рамуш, 85), Витинья, Ли Кан Ин (Заир-Эмери, 61), Мбаппе, Асенсио (Баркола, 46), Дембеле

«Барселона»: тер Стеген, Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде, Гюндоган (Фермин, 85), Ф. де Йонг (Кристенсен, 76), Серхи Роберто (Педри, 61), Рафинья (Ферран Торрес, 76), Левандовски, Ямаль (Феликс, 61)

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Барселона отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Viktor Shuper
даунецький вже прибіг писати що Шахтар мегаклюб, бо виграв у самої Барси 
тоді, коли вони грали, Барсу драли усі, хто лише хотів 
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0
Viktor Shuper
взагалі не очікував що Барса переможе
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0
Cruyff
Се не дивив, але хотілося перемоги Хаві. 
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-2
New Zealander
От вам і слабенька Барса, у якої Шахтар виграв за словами диркофанів лише тому, що "Барса зараз ніяка". 
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-5
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bzzzzzz
Какой-то товарняк. Весь матч пешком по полю ходили.
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-5
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